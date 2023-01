¿Piqué se fue de España tras la canción de Shakira? Esto se dice

A solo 35 minutos de haberse estrenado la más reciente canción de Shakira, el videoclip ya acumulaba 2.7 millones de reproducciones mundiales. Desde que la colombiana regresó a la música en el 2022 con éxitos como Te felicito y Monotonía, se especuló sobre nuevas colaboraciones musicales, una de ellas con el DJ argentino Bizarrap.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 se estrenó hace menos de un día, y la canción ya tiene más de 38 millones de reproducciones. Entre juegos de palabras y muchas ‘tiraderas’, los fanáticos de la barranquillera de 45 años interpretaron fuertes indirectas que irían dirigidas a Gerard Piqué, con quien vivió 12 años de relación. Aunque con Te felicito y Monotonía se especuló acerca de los mensajes para el exfutbolista, con este lanzamiento dejó claro que se trataba sobre él y su novia Clara Chía.

Clara Chía Foto: Twitter

¿Piqué se fue de España por canción de Shakira?

El paparazzi Jordi Martin, quien ha sido la sombra de las dos celebridades desde que iniciaron su relación en el 2010, reveló hace unas horas detalles sobre la actual estadía de Gerard Piqué y posible reacción tras el estreno de la madre de sus hijos, Milan y Sasha.

“El tema mundial que ha explotado es Shakira, yo sabía que lanzaba canción con Bizarrap, pero no me imaginaba que sería ese temón”, expresó el español quien habló con diferentes medios latinoamericanos para revelar inédita información sobre el exjugador del FC Barcelona. “Tenemos novedades de Piqué. Piqué no se encuentra en España, Piqué ha huido, tenemos que decir que Piqué sabía el día del lanzamiento de esta canción y ha decidido huir de España”, confesó.

