¿Por qué Alberto Linero no ha presentado oficialmente a su novia?

Desde que Albero Linero colgó los hábitos, mucho se ha hablado de su vida personal, especialmente del área sentimental, pues él mismo aseguró que quería darse una oportunidad en el amor.

En agosto de este año, el padre Linero, como todavía le dicen muchos de sus seguidores, revolucionó las redes sociales al publicar en su cuenta de Instagram la primera foto de su novia. Lo curioso, es que aparecía de espalda. En el post escribió: “Es ella… #amaresganarlotodo”. Inmediatamente, se conoció la identidad de la mujer, quien en Instagram aparece como Alcy Mb.

En diálogo con la Revista Semana, Linero aclaró cuál ha sido la razón por la que no ha presentado en redes a su pareja. Recordemos que el exsacerdote ha sido muy reservado con su vida privada.

“Yo no tengo miedo. No tengo una relación clandestina, sino pública. Mucha gente me ha visto con ella en un avión o en un café, yo no tengo miedo de decir que es mi pareja, primero porque la adoro y estoy orgulloso de ella”, aseguró en dicho medio de comunicación.

Asimismo, afirmó que su pareja no quiere ser reconocida por su relación, sino por su trabajo. “Es una persona que hace mucho bien en mi vida. Lo que pasa es que es una mujer dueña de sí, es emprendedora, autónoma, que tiene claro que no es apéndice de nadie y me ha dicho: ‘Cálmate, no voy a terminar siendo la esposa de, la novia de, la pareja de. Olvídate, soy quien yo soy’. Por eso tengo mucho cuidado cuando me expreso de ella porque no quiero invadir su espacio”.

Entre otras cosas, el retirado sacerdote contó que está muy enamorado y también habló de cómo ha sido la vida en pareja.”Somos unos románticos. En su anterior cumpleaños escribí un libro para ella. Yo ahí le digo que cuando la conocí sentí que una mano entró y se llevó mi corazón, pero no quedé muerto ni vacío, sino pleno. Estoy enamorado y hasta ahora nos vamos gozando la relación”.

