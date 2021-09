Video: ¿Andrea Valdiri y Felipe Saruma se van a casar?

Desde que Andrea Valdiri terminó su noviazgo con Lowe León y tuvo a su hija Adhara, rumores en redes sociales apuntan a que se está dando una oportunidad con el generador de contenido Felipe Saruma, pues se han visto muy junticos.

Este fin de semana, en la celebración del Día de Amor y Amistad, la pareja de famosos se fue a Estados Unidos. El santandereano y la barranquillera aprovecharon para visitar Walt Disney World, como todo un plan romántico. Ambos han compartido en sus redes sociales videos del recorrido por los parques temáticos, pero hubo algo que llamó la atención de los 6.7 millones de seguidores de Andrea Valdiri: un sospechoso anillo se le observa a la modelo en el dedo anular de su mano izquierda, mientras grababa el espectáculo de fuegos pirotécnicos con el fondo del paisaje del Castillo de la Cenicienta, ubicado en el centro de Magic Kingdom.

Inmediatamente, los internautas comenzaron a especular que se trataría de un posible compromiso con el influencer Felipe Saruma, y, pese a que ninguno de los dos en ningún momento ha confirmado que son novios, las evidencias dicen todo lo contrario, según los usuarios de las diferentes plataformas digitales quienes aseguran que “una imagen vale más que mil palabras”.

“¡Eso ya es mucho qué decir!”, “más claro no puede estar, esos dos están juntos desde hace rato”, “no veo la hora de que hagan pública la relación”, “me encanta como se ven”; escribieron algunos usuarios quienes afirman que la empresaria se ve muy feliz al lado del santandereano.

El influenciador comentó que ese viaje hace parte de un proyecto que le permitirá dar un gran paso en su carrera como generador de contenido.

“¡Un día estás en Barranquilla y al otro día amaneces en Miami! Familia, estoy muy feliz porque estamos aquí trabajando en proyecto que se ha llevado a cabo desde hace unos tres meses. Yo sé que ustedes han podido notar que no he estado tan activo en redes con el contenido, pero creo que ahora es cuando más he trabajado en mi carrera y, precisamente, es gracias a este proyecto que traemos entre manos”, dijo a través de su cuenta de Instagram.

