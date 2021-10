¿Por qué Alejandra Azcárate se ha negado a participar en ‘MasterChef Celebrity’?

Alejandra Azcárate es una modelo, actriz, presentadora y comediante colombiana, conocida por su participación en Amor en custodia, Las Santísimas, y, además, por sus espectáculos de stand up comedy.

Hace pocos días se estrenó ¿Quién es la máscara?, del canal RCN. Allí, junto a Lina Tejeiro, Juanda Caribe y Llane son los encargados de investigar y descubrir quién es el famoso que se encuentra debajo de un disfraz. El programa es emitido los fines de semana después de MasterChef Celebrity. A propósito del reality de cocina, los usuarios en redes sociales le preguntaron a Alejandra Azcárate si en algún momento la han propuesto a participar en él.

“¿Nunca te han invitado a participar en MasterChef? Y ¿aceptarías?”. Para resolver el interrogante, la comediante comentó que ha sido invitada en tres oportunidades, es decir, los productores del programa la han querido tener en las tres ediciones que lleva el reality, pero ella se ha negado.

“Sí, me han ofrecido participar en MasterChef, en tres temporadas de hecho, pero siempre he dicho que no porque el año pasado, en cuarentena, por ejemplo, reventé una refractaria metiéndola al horno con algo congelado, es que no se me da”, aseguró la jurado de ¿Quién es la máscara?

El reality de cocina ya se encuentra en su recta final con cinco finalistas: Carla Giraldo, Viña Machado, Liss Pereira, Frank Martínez y Gregorio Pernía. En redes sociales han surgido rumores por parte de los internautas sobre quién sería el ganador de esta temporada.

