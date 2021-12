“¿Por qué habla así?”: Shakira es criticada por su marcado acento español

Shakira es una de las cantantes latinoamericanas más reconocidas y exitosas a nivel mundial. Su trayectoria musical inició desde que era muy joven, y desde entonces no ha dejado de cosechar triunfos. Ha compartido escenario con otros importantes artistas como Beyoncé y JLo.

Te puede interesar: VIDEO: así se burló Paola Jara de Jessi Uribe por haberse quedado sin voz

Hace 11 años conoció al futbolista del F.C. Barcelona, Gerard Piqué y juntos conforman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Fruto de su amor tienen dos hijos: Milan y Sasha, y por ese motivo, la colombiana se fue a vivir a Europa hace un tiempo. Recientemente dio una entrevista para la revista local Glamour España y no pasó desapercibida, pues sus seguidores notaron que ya no habla con el particular acento barranquillero que la identificaba hace mucho tiempo. Inmediatamente, las reacciones no se hicieron esperar, y muchos internautas alrededor del mundo lanzaron fuertes críticas al respecto. “Me encanta ese acento tan colombiano”, “eso ni Messi que lleva casi toda su vida viviendo en España”, “¿Shakira se cree española ahora?”, “está bien que algunas expresiones se te peguen, pero se nota que estás forzando el acento mi niña”, “ay no que le pasó a Shakira con ese acento, no se le escucha real”, fueron algunos de los comentarios que pusieron en la publicación de la revista.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Te puede interesar: Conoce el nuevo programa de televisión que protagonizará Shakira

Sin embargo, hubo otros seguidores de la artista que la defendieron y explicaron que es normal en las personas que llevan mucho tiempo vivieron en otros países. “Es obvio que al estar tanto tiempo en otro lugar se aprende y se pegan palabras, gestos, y la fonética puede cambiar”, “es normal”, “cada quien es libre de hablar y poner su toque personal”, “es lógico que hable con acento español y utilice sus palabras”.

No es la primera vez que la colombiana es criticada por su acento, pues en otras oportunidades, cuando concede alguna entrevista, los internautas han estado al pendiente de su forma de hablar y de expresarse.