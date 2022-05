VIDEO: Laura Acuña reveló el problema que enfrenta en su cabello

Laura Acuña es considerada una de las modelos y presentadoras más hermosas del país. No solo su carrera profesional es admirada por muchos de sus fanáticos, sino también su apariencia física.

Pese a que Laura Acuña tiene dos hijos, sigue conservando su envidiable figura. Así quedó en evidencia con esta fotografía. Foto: Alekos Arte Digital

En su cuenta de Instagram supera los 4 millones de seguidores, y allí comparte fotos y videos presumiendo su figura. Aparentemente, y según han destacado muchos usuarios de internet, el físico de la presentadora es perfecto y cualquiera quisiera tenerlo. Sin embargo, no todo es color de rosa para ella, como muchos piensan, pues recientemente, reveló que padece un problema en su apariencia física que la atormenta.

Laura Acuña sufre de pérdida de cabello

“Les voy a contar mi problema y mi reciente descubrimiento. Estas son cosas que uno normalmente solo le cuenta a las amigas. Cuando a veces me quiero hacer una colita de caballo, cogerme el pelo en la mitad, o lo que sea, me atormentan estos huecos que tengo acá”, dijo mientras mostraba las zonas, aparentemente, se está quedando sin cabello. Enseguida, agregó: “Necesito solucionarlos urgentemente. ¿Ven que me cojo la moñita y hay pedazos en donde no hay pelo? Me atormenta”.

De acuerdo con lo que dijo, para solucionar ese problema, comenzó a utilizar un tónico que espera, le haga crecer rápidamente el cabello, y así poder peinarlo de diferentes maneras, sin temor a que se le vayan a ver partes con huecos.

Laura Acuña no es la única famosa que tiene este padecimiento. El año pasado, la influenciadora Luisa Fernanda W, pareja de Pipe Bueno, también confesó que ha tenido que enfrentarse a la alopecia, que la estaba dejando “prácticamente calva”, según dijo en su cuenta de Instagram.