¿Por qué Shakira no había querido hacer una colaboración con Karol G?

Shakira y Karol G anunciaron recientemente que, el próximo 24 de febrero, será el lanzamiento oficial de su nueva canción titulada TQG y de la cual, ya se filtraron algunas frases que, según los internautas, estarían dirigidas a Piqué y Anuel, las exparejas de las artistas.

Shakira y Karol G colaboración 2023

Aunque por ahora no se conocen muchos detalles, las exitosas cantantes mostraron un adelanto de una imagen que hace parte del videoclip. Allí, aparecen de rodillas y con un look un poco más “natural y salvaje” y con una actitud muy sexi. Los fanáticos no ven la hora de escuchar el tema que, muy seguramente, también será un éxito.

Ayer, las pantallas del Times Square en Nueva York, proyectaron las primeras imágenes del video musical. Por lo visto, el baile será protagonista al ritmo del género urbano. Shakira aparece con un vestido celeste de licra brillante, y Karo G, lució un outfit de color rojo.

¿Shakira no había querido colaborar con Karol G?

Hace un tiempo, la artista antioqueña había expresado su deseo de hacer una colaboración con la ex de Piqué. Las dos cantantes se encuentran en uno de los mejores momentos de sus carreras artísticas; sin embargo, la intérprete de Monotonía no había aceptado sacar una canción con la paisa.

De acuerdo con lo que reveló la ex de Anuel en una entrevista para el programa de YouTube Molusco Tv, aunque ella siempre tuvo la intención de sacar una canción con Shakira, el ‘junte’ no había sido posible, pese a que ella la había mencionado en su canción Punto G. “Yo tengo una canción que se llama Punto G. En la canción yo digo: ‘Si anda con Shakira, JLo o Karol G’, entonces yo dije: ‘voy a llamar a Shakira y si se presta la oportunidad, pues llamamos a JLO y hacemos la canción’”, dijo.

‘La Bichota’ confirmó que, aunque sí hubo un acercamiento con el equipo de trabajo de la barranquillera, no se logró concretar nada. “A su equipo, a la disquera, a su entorno más cercano le mandamos la canción y no se dio”, afirmó.

Pese a la negativa, Karol G no perdió la esperanza de lanzar una canción con Shakira. “El día de mañana si yo tengo una canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta”, aseguró. Finalmente, su sueño se hizo realidad y el próximo viernes, 24 de febrero, sus fanáticos podrán escuchar uno de los ‘juntes’ más esperados de la industria musical.