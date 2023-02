Así conoció Shakira a Clara Chía, novia de Piqué: “se portaba muy bien”

Piqué y Clara Chía viven su idilio de amor sin temor al qué dirán, después de confirmarse la separación del futbolista con Shakira. Aunque la nueva pareja del espectáculo ha sido fuertemente criticada por millones de seguidores, ellos siguen demostrando que están muy felices juntos.

Clara Chía y Piqué se habrían dejado ver en una farmacia, dejando al descubierto el verdadero y supuesto motivo por el que la joven ingresó a la clínica. Foto: Instagram

Al exjugador del Barcelona no le perdonan que haya cambiado a la madre de sus hijos Milan y Sasha, por otra mujer, 23 años menor que la colombiana. Sin embargo, Gerard parece ser indiferente a esos comentarios.

¿Cómo se conocieron Shakira y Clara Chía?

Como se ha podido conocer hasta ahora, Piqué habría conocido a Clara Chía en Kosmos, su empresa, lugar donde ella trabaja hace ya un tiempo. Aunque Shakira no solía ir muy seguido, de vez en cuando lo hacía para acompañar al padre de sus hijos. Fue allí donde la barranquillera también habría conocido a Clara, lejos de imaginarse que, más adelante, se convertiría en una amenaza para su hogar.

En la canción Music Sessions #53 de Shakira con BZRP, la colombiana le lanzó fuertes indirectas a la nueva novia de Piqué. “Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”, dice en la letra.

¿Qué pensó Shakira de Clara Chía cuando la conoció en persona?

De acuerdo con información revelada por el periodista Roberto Antolín, Shakira y Clara Chía se conocieron meses antes de confirmarse la ruptura. En ese momento, la barranquillera la vio como una persona normal, sin ninguna amenaza pues ella era una becaria en Kosmos. “Ella conoce a Clara de cuando ella era becaria de la empresa, Chía Marti no es una mujer despampanante, es más bien normalita”, dijo el comunicador español. Incluso, aseguró que Clara era una joven muy tranquila y que se portaba muy bien con la colombiana. De acuerdo con esa información, la nueva novia de Piqué no habría sido lo que aparentaba frente a Shakira.

Shakira lanza advertencia a Piqué y Clara Chía

El Día de San Valentín, muchos famosos aprovecharon las redes para presumir a sus parejas. En esta oportunidad, Shakira le lanzó una indirecta a su ex.

A través de un video que compartió en sus redes, la artista aparece trapeando la cocina, mientras entona el tema Kill Bill, de SZA. Vestida de negro, en tacones y haciendo como si estuviera limpiando la escena de un crimen, la colombiana generó múltiples comentarios. “Podría matar a mi ex, aunque no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo he llegado hasta aquí?. Odio verte con otra chica, sé que eres feliz. Odio verte feliz si no soy yo la que conduce. Soy tan madura, soy tan madura. Soy tan madura que conseguí un terapeuta para que me dijera que hay otros hombres. No quiero ninguno, solo te quiero a ti. Si no puedo tenerte, nadie debería”, dice la canción que ella interpretó. Algunos asociaron el divertido video como una indirecta para Piqué y Clara Chía.