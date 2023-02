Foto: beso de Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos sorprendió a sus seguidores

En las últimas horas, se convirtió en tendencia una imagen publicada por la sexóloga brasileña Flavia Dos Santos, donde aparece dándose un beso con Esperanza Gómez, una de las actrices de cine para adultos más famosas del país.

Junto a la foto, Flavia invitó a sus seguidores a estar pendientes de ella y de Esperanza pues muy pronto contarán qué están haciendo juntas. “Cocinado ideas”, escribió. Luego, posteó otra imagen en su feed de Instagram donde tiene 1,7 millones de seguidores y allí agregó: “Hummm reunión de planes… @yoesperanzagomez”.

Beso Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos Foto: Instagram - Instagram

Beso Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos

Por supuesto, las redes sociales se encendieron con esas publicaciones y los comentarios que dejaron los internautas fueron muchos, pues quedaron expectantes del proyecto que las famosas realizarán juntas. “Cómo será la tertulia de este par”, “qué peligro, la teoría y experiencia juntas”, “tremendo combo”, “Colombia y Brasil, bomba segura”, “mujeres hermosas”, “picante e interesante”, escriben los internautas.

Al parecer, se trataría del preámbulo de una entrevista que preparó la sexóloga y presentadora con Esperanza Gómez, una de las mujeres más controversiales del país por su contenido.

¿Qué es de la vida de Esperanza Gómez?

Hace unos meses, la actriz decidió alejarse un poco de la industria cinematográfica para dedicarse a hacer más contenido para sus redes sociales y para las diferentes plataformas digitales. De igual manera, también ha explorado su faceta como empresaria, pues es empresaria de una tienda de lencería sexi.

El año pasado, se rumoró que la actriz se había alejado de la industria, pero ella apareció en sus redes sociales desmintiendo esa información. “Desmintiendo información falsa donde afirman que supuestamente me retiré de la industria de entretenimiento para adultos. No sé de dónde salió el rumor, porque son mis usuarios los que están como locos preguntándome en las diferentes plataformas en las que trabajo. Así que nada, el día que ustedes escuchen salir esas palabras de mi boca va a ser cierto… Estoy muy vigente”, dijo.

¿Qué enfermedad tuvo Esperanza Gómez?

Hace unos años, la actriz de cine para adultos reveló un problema de salud que estaba afectando su trabajo. Incluso, manifestó en ese momento, que eso podría, en algún momento, alejarla de su profesión si no era tratada correctamente. “Yo vengo con unos problemas hace rato en mi columna. Tengo varias vértebras que están bastante malitas y en ocasiones me cuesta mucho sentarme, pararme, caminar, entonces me afecta mucho mi estilo de vida y mi trabajo también porque no me pueden abrir, no me pueden levantar, no me pueden hacer nada”, contó en entrevista con Pulzo.

Debido a eso, tuvo que someterse a un tratamiento médico. “Estoy en tratamiento con un nuevo doctor que trae una técnica que la usan sobre todo para los atletas, en hombros y las rodillas. En la columna hasta ahora no se han atrevido a usarla por lo delicado del asunto, pero él trajo la técnica y vamos a ver si Dios quiere y la Virgen permite, que me logren regenerar los colchoncitos de las vértebras de mi columna”.