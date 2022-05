¿Qué hizo Carolina Cruz con el anillo que tenía con Lincoln Palomeque?

Tras su separación, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se encuentran rehaciendo sus vidas. A través de sus redes sociales, la presentadora y el actor han mostrado qué ha pasado con sus vidas ahora que son nuevamente solteros.

Lincoln ha estado en grabaciones de algunos proyectos de los que por ahora, no se conocen detalles. Por su parte, Carolina continúa presentando Día a Día, trabajando con las diferentes marcas de las cuales es imagen y, por supuesto, con su fundación Salvador de sueños. En cuanto a la relación con sus hijos, ambos han compartido tiempo de calidad con ellos, según ha quedado evidenciado en redes sociales.

Los padres de Matías y Salvador nunca llegaron al altar, pese a que duraron casi 14 años juntos. Sin embargo, en varias oportunidades cuando eran cuestionados con el tema, aseguraron que no necesitaban de un papel firmado o de una ceremonia para continuar unidos. Por esa razón, algunos fanáticos llegaron a pensar que Lincoln nunca le había entregado un anillo de compromiso a Carolina.

Tras su separación, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se encuentran rehaciendo sus vidas. Foto: Instagram

¿Sí hubo anillo de por medio?

Sorprendidos quedaron los seguidores de la expareja cuando en el 2019, durante una entrevista en el programa The Juanpis Show, de Juanpis González, la presentadora de Día a Día reveló que aunque no era casada con Lincoln, sí tenía un anillo, pero nunca se lo puso. “Sí tenemos anillo, pero está en la casa, es que no me gustan los anillos”, dijo sin dar más detalles. Al parecer, fue algo simbólico que en ese momento, la pareja decidió tener para mantener su unión. Aunque se desconoce qué hizo exactamente Carolina Cruz con ese anillo, se especula que todavía lo puede tener guardado en su casa.

