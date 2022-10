Luisa Fernanda W confesó lo difícil que ha sido su segundo embarazo con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno emocionaron a sus millones de fanáticos en redes sociales cuando confirmaron, el pasado 31 de mayo, que volverían a ser padres. La pareja, que cumple tres años de relación, recibió a su primogénito, Máximo, el 28 de octubre de 2020 en Medellín, y ahora están a pocos días de darle la bienvenida al mundo a Domenic, su segundo hijo.

En septiembre de este año, la creadora de contenido preocupó a sus seguidores cuando fue hospitalizada de urgencia por molestias de salud, sin embargo, tranquilizó a sus fanáticos cuando aclaró que su bebé se encontraba en perfecto estado y que ella, por recomendación médica, debía mantener reposo. Por esas mismas indicaciones es que la paisa de 29 años tuvo que celebrar sus baby shower en casa y se ha ausentado algunos días de redes sociales.

“Ha sido difícil para mí”: Luisa Fernanda W sobre su segundo embarazo

Este fin de semana, con la sinceridad que la caracteriza, Luisa compartió una publicación en su Instagram, contándole a sus 17.9 millones de seguidores, los retos que ha enfrentado con su segundo embarazo que, según ella, ha sido mucho más difícil que el primero.

“Los síntomas desde el día 0 hasta el día de hoy han sido fuertes: Vómito, ascos, contracciones desde la semana 30 etc. Aceptar los cambios físicos y hormonales me han pegado fuerte. Parar literalmente parte de mi trabajo y el ritmo de vida al que estoy acostumbrada ha sido todo un proceso de aprendizaje”, contó la youtuber, mientras mostraba una lista de más de cinco puntos, junto a una foto presumiendo su barriguita de embarazada.

En su confesión, que ya suma más de 550 mil ‘me gusta’, también habló sobre la crianza de su hijo mayor mientras espera al segundo. “Criar a Máximo mientras estoy embarazada ha sido toda una misión, un gran reto. Ver las personas que me rodean haciendo su vida “normal” mientras a mí me toca estar en cama, les cuento que eso me ha enseñado MUCHO”, contó.

Este embarazo me ha enseñado a tener mucha más empatía por otras personas que quizás la están pasando realmente mal, en este tiempo he conocido la paciencia, el saber que no es cuando uno quiere si no cuando Dios quiere, o bueno a recordármelo…Pero bueno, este embarazo me ha enseñado a estar mucho más conectada conmigo misma y a aceptar mi presente con amor. Les cuento que hoy me siento más poderosa, lista para ser madre por segunda vez aceptando los retos que me esperan, pero dispuesta a aprender y mejorar en todo sentido, voy a darla toda por mi como mujer y como mamá, porque ser madre así suene muy romántico es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque ser madre TE OBLIGA A SER MÁS FUERTE”, finalizó este mensaje, que ha hecho que muchos de sus fans la feliciten.