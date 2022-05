¿Quién es Susana Gómez, la novia de Maluma, a quien presentó en pleno concierto?

Este fin de semana, Maluma se presentó en Medellín en el Atanasio Girardot, para celebrar sus 10 años de carrera artística. Durante tres horas, el artista antioqueño cantó sus mejores éxitos. Además, estuvo acompañado de varios de sus colegas, entre ellos, Madonna, la reina del pop.

Fue tanta la emoción, que Papi Juancho no pudo contener las lágrimas. “Este es el sueño más chimba que he tenido en mi vida. De verdad, Medellín, los extrañé mucho. Es increíble que tuvieran que pasar 11 años de carrera para poder pisar el Atanasio Girardot, pero Dios sabe cómo hace sus cosas, definitivamente. Lo que fácil viene, fácil se va y yo soy lo que soy, hoy en día gracias a mi ciudad, a Medellín. Ustedes se han encargado de moldearme como artista, como ser humano y si les soy sincero he visitado muchísimos lugares en el mundo gracias a mi música pero no hay nada más chimba que Medellín. Yo nací en Medellín y muero en Medellín”, dijo.

Maluma presentó a su novia Susana Gómez en el concierto en Medellín

Además de la presencia de Madonna, otra de las sorpresas que se llevaron los fanáticos del intérprete de Háwai fue cuando presentó oficialmente a su novia. Con una breve pausa y a ritmo de piano, el artista se refirió a Susana Gómez, su nueva novia. “Tanto que busqué por fuera y mi amor estaba acá. Te amo mi vida, te amo”, le dijo el artista en pleno show.

De igual manera, se confirmó que la canción ADMV es dedicada a ella. Sin embargo, en el momento de interpretarla en Medellín, el artista le cambió la parte que dice “Ya vamos pa’ un año”, por “y ya vamos pa’ tres años”, confirmando que ya llevan todo ese tiempo de noviazgo.

Desde que Maluma anunció su ruptura con la modelo Natalia Barulich, no se le había vuelto a conocer públicamente otra novia. Sin embargo, desde el año pasado se rumoraba que estaba saliendo con Susana Gómez, pero él no lo había confirmado sino hasta ahora.

¿Quién es Susana Gómez, nueva novia de Maluma?

A diferencia de lo que muchos pensarían, Susana Gómez no es una modelo reconocida, como las que tal vez, el artista colombiano se ha relacionado sentimentalmente. Sin embargo, se trata de una mujer hermosa que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo pues es arquitecta. Lo que se sabe hasta el momento, es que Susana y Maluma se conocen desde hace varios años.

Por ahora, se desconoce cómo y cuándo inició su historia de amor. Lo cierto es que, aunque han sido muy reservados con su relación, las pocas veces que han aparecido públicamente se han dejado ver muy enamorados.