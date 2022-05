Raphy Pina, esposo de Natti Natasha fue condenado a prisión

En las últimas horas, se confirmó la noticia de que Raphy Pina, prometido de Natti Natasha fue hallado culpable por el porte ilegal de armas. De acuerdo con la sentencia, el padre de la hija de la intérprete de Criminal deberá pasar 3 años y 9 meses en prisión según dictó el juez Francisco Besosa de acuerdo con información de El Nuevo Día.

El programa informativo aseguró que el productor musical deberá entregarse hoy mismo en horas de la tarde. Además, el prometido de Natti Natasha deberá pagar una sanción de 150 mil dólares y tras estar en prisión, deberá pasar 3 años más en libertad condicional.

Según se conoció, el productor estuvo acompañado de la cantante, quien al parecer, se puso a llorar una vez escuchó la sentencia. La fiscalía había solicitado de 46 a 50 meses de prisión.

Horas antes de conocer la sentencia, Raphy Pina expresó su tristeza porque un día como hoy, hace 22 años, murió su padre Rafael Pina, el mismo día en el que él perdería su libertad. “Pa’ mí, el dolor es doble. Va a ser un dolor bien fuerte, porque yo perdí a mi papá y estoy prácticamente, posiblemente, perdiendo la libertad. Y mis hijos me estarán perdiendo por un corto tiempo también y no me lo explico”, dijo. Asimismo, el empresario reveló que le gustaría conocer el propósito de esa “coincidencia”.

“Hoy voy a prisión, pero voy a volver y voy a pelear por mis derechos”, dijo Pina al salir del Tribunal. Además habría asegurado que antes de presentarse, iría a darle un beso a su hija.

En Desarrollo.