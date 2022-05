¿Romance a la vista? Incrementan sospecha de romance entre Karol G y Feid

Conoce también: Yailin sacó a una fan de su concierto por llevar una peluca como la de Karol G

Desde que la artista paisa culmino su relación con el cantante puertorriqueño Anuel AA han sido varios los rumores que se han generado en torno a su vida sentimental, pues la han relacionado con varios artistas y deportistas de talla internacional como James Rodríguez.

Hace un par de horas, a través de redes sociales se han hecho virales unos videos de la colombiana disfrutando del sol y playa de Miami. No obstante, cientos de cibernautas no pasaron por alto algunos detalles que indicarían que no estaría sola; ya que en estos se logra ver algunos detalles que evidenciaría su cercanía con Feid.

“Si como cantantes son los mejor, como pareja sería la perfección”, “Uuuy que felicidad, ve verían hermosos”, “¿Tan rápido te olvidaste de Anuel?” y “Te felicito Karol, Dios no quita, Dios libera”, han sido algunos de los mensajes que han recibido de sus seguidores, quienes siempre están pendientes de cada uno de sus movimientos.

¿Pasado ´pisado´?

La intérprete de El Makinon, no ha comentado, hasta el momento, si las especulaciones que giran entorno a ella y Feid son reales, o si por el contrario se trata solamente de una reunión de amigos y colegas, ¿será que se aproxima una relación o una colaboración?