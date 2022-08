Sábados Felices: Polilla noqueó a Lucumí por chiste sobre ‘La Gorda’ Fabiola

La celebración de los 50 años de Sábados Felices estuvo cargada de nostalgia, alegrías, homenajes y grandes invitados del entretenimiento nacional. Los televidentes disfrutaron de una celebración que marcó historia en los hogares colombianos.

El programa número uno del humor en Colombia celebra 50 años al aire. Foto: Caracol TV

Los presentadores Andrea Serna y Juan Diego Alvira fueron los anfitriones de la noche que inició con una gran bienvenida por la alfombra roja, liderada por el equipo de La red, hasta llegar a una especial gala de premiación. En medio de la celebración, el cantautor colombiano Andrés Cepeda sorprendió a todos los asistentes al cantar Me haces falta como homenaje a aquellos humoristas que ya no están.

Polilla noqueó a Lucumí en los 50 años de Sábados Felices

Uno de los momentos más sorprendentes de la gala fue la imitación de Nelson Polania como Will Smith, cuando en la pasada entrega de los Premios Óscar, el actor agredió a Chris Rock por hacer una broma sobre la enfermedad de su esposa Jada Pinkett.

En esta ocasión, Polilla repitió lo sucedido e imitó al actor de Hollywood dándole una “bofetada” a Lucumí, quien estaba dando un discurso en el escenario.

“Agradezco a la gordita Fabiola porque cuando llegué al elenco ella me preguntó: ‘¿Usted cree que yo soy muy gorda?’. Y yo le dije: ‘¿Si le digo la verdad, usted no me aplasta?’”, dijo Lucumi.

Tal como sucedió con Will Smith, Polilla se levantó de la mesa y se dirigió a la tarima y allí le propinó un golpe a Lucumí. “Ese puñito me despeluco”, contestó el comediante ante el ataque. Cabe aclarar, que fue una broma por parte del humorista. Aquí el video.

