Sara Uribe abrió su corazón y contó hace cuánto no tiene una relación

Desde que Sara Uribe terminó su relación con Fredy Guarín, el padre de su hijo Jacobo, no se le ha vuelto a conocer una nueva pareja. Sin embargo, en redes sociales sí se ha hablado mucho sobre su área sentimental, teniendo en cuenta que su ex presentó el año pasado a su nuevo amor, Pauleth Pastrana.

Constantemente, la modelo antioqueña suele interactuar con sus 6,7 millones de seguidores a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, donde despeja dudas sobre varios detalles de su vida profesional y privada.

¿Hace cuánto Sara Uribe no tiene una relación?

En una de historias de su Instagram, la presentadora Sara Uribe registró la curiosa respuesta que le dio a un usuario que se interesó por saber cuándo fue la última vez que sostuvo relaciones. En tono jocoso, le respondió: “Ay, gordo. Yo hace mucho no hago ‘el delicioso’, la verdad. ¿Sabe por qué? Porque cuando me acuesto con alguien, es con muchísimo amor y porque me tiene que gustar demasiado”.

De igual manera, la ex de Fredy Guarín aprovechó para revelar las características que debería tener un hombre para que sea de su agrado. “Primero y único, que sea buen ser humano, cuando usted es así, es un buen papá, buen hijo, buen hermano, buen trabajador, buen empleador”.

Otro usuario le preguntó si perdonaría que le fueran infiel. Ante eso, respondió: “nada es más bonito que la lealtad. El amor bonito no te tiene como opción, siempre vas a ser su prioridad, siempre te va a cuidar, siempre te va a respetar, nunca te va a hacer daño”.

¿A Sara Uribe no le gusta que su hijo comparta con la novia de su ex?

Otra de las preguntas muy frecuentes en el Instagram de Sara Uribe, tiene que ver con su hijo. A muchos les ha causado curiosidad conocer cómo es la relación del niño con Fredy Guarín y su nueva novia. “¿Cómo haces para aceptar que tu hijo esté con el papá y con la novia de él?”, le escribieron.

“Todo es un proceso. Primero hay que sanar el corazón y segundo, entender que nuestros hijos no son los responsables de nuestros actos. Los niños son niños y no son aptos para tomar ese tipo de decisiones. El amor es la base fundamental de todo. El mundo necesita más amor, si a él le están dando amor, lo están cuidando y es un niño feliz y se ve reflejado en sus ojos, pues hay que dejarlo ser feliz y hay que dejarlos que el amor los llene desde la cabeza hasta los pies pues eso es lo que le van a dar al mundo. Al fin y al cabo están con sus papás”, explicó la presentadora.