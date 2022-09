Sara Uribe “tragada” del misterioso hombre que besó en una discoteca

Sara Uribe volvió a ser noticia porque el fin de semana pasado se volvió viral un video suyo besando a un misterioso hombre de barba en una discoteca de Medellín. Más de un seguidor se alegró por la ex Protagonista de Nuestra Tele, que no ha tenido una relación sentimental desde que terminó, en 2020, con Fredy Guarín, el papá de su hijo Jacobo.

En su momento, la paisa de 31 años dijo entre risas, “si me preguntan yo digo que era un besito muy rico, tan envidiosos ustedes, hace rato no besábamos. Además, lindo pa linda, ya qué”. Ahora volvió a responder algunas dudas que tenían sus seguidores sobre el hombre misterioso ¿será su nuevo amor?

Sara Uribe “tragada” por el misterioso hombre que besó en una discoteca

En una dinámica de preguntas y respuestas con sus 6,8 millones de seguidores en Instagram, la modelo habló sobre cómo está su corazón en este momento. “¿Quién era la persona con la que te vieron en la disco?” le preguntó un fanático, y ella respondió con la personalidad burlona que la caracteriza.

“También todo lo quieren saber, no le alcanzó con verme ahí toda besucona, la mamá de las enamoradas, la mamá de las ridículas, uf más tragada que la tanga brasilera que tengo, que se tengan porque me caso. Él me dijo que yo le gustaba mucho. No mentira, si yo les contara a ustedes la historia”, respuesta que avivó las dudas entre sus seguidores.