“Se me estaba acabando la vida”: La Segura anunció su regreso a redes sociales

En medio de mucha nostalgia y lágrimas, Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, sorprendió a sus 8,3 millones de seguidores en Instagram al anunciar que regresaría a sus redes sociales para realizar el contenido por el cual se ha destacado siempre y que sus fanáticos venían extrañando, pues, recordemos, desde hace 7 meses ha tenido que estar ausente por las complicaciones de salud que ha enfrentado.

Te puede interesar: “Dos diagnósticos diferentes”: La Segura revela que los médicos no saben qué tiene

Sin embargo, la buena noticia para ella y todos sus fanáticos es que por fin pudo regresar a las redes sociales para seguir haciendo lo que más le gusta. A través de un video, La Segura confirmó que se ha venido recuperando satisfactoriamente por lo que puede retomar sus labores después de 7 meses de ausencia. “Fueron meses muy duros para mi familia y para mí, con un dolor que básicamente me redujo a una cama. Fui donde muchos especialistas, me dieron miles de diagnósticos diferentes, me hacían una cosa y otra, estuve hospitalizada tres veces, e incluso me sometieron a dos cirugías y se los juro, que por momentos pensé que se me había acabado la vida, pero Dios es bueno, siempre es bueno y aunque aún no estoy 100 % recuperada hoy por hoy puedo decirles que La Segura ha vuelto”, dijo entre lágrimas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En el video, donde además aprovechó para agradecerle a sus familiares, amigos y seguidores que han estado pendientes de su estado de salud, también se observan algunas imágenes inéditas de todo lo que ha sido su proceso en este tiempo por cuenta de los dolores que le generaban los biopolímeros en su cuerpo y por la lesión raquimedular que le quedó como consecuencia de un atentado del cual fue víctima hace unos años.

Te puede interesar: La Segura se desahogó y contó su viacrucis en contra del dolor

Dentro del clip aparecen imágenes de las veces que la trasladaban en silla de ruedas o camillas, cuando le hacían masajes para mejorar el dolor, e incluso, de las veces en que apareció en sus redes sociales hablando de su recuperación.