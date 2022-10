Sebastián Caicedo habló de lo que ha vivido este año: “no se lo deseo a nadie”

En julio de este año, y después de meses de rumores, Carmen Villalobos confirmó, por medio de un video que publicó en sus redes sociales, su separación de Sebastián Caicedo , con quien sostuvo una relación durante trece años. Actualmente, los dos actores, que están concentrados en sus carreras, se han limitado a la hora de hablar nuevamente del tema.

Mientras a la actriz barranquillera de 39 años, ya la han vinculado sentimentalmente con otros hombres, incluido Horacio Pancheri , el actor argentino que participó en Top Chef Vip, programa en que fue presentadora, a Caicedo también lo han relacionado con otras colombianas, una de ellas, la modelo Julieth Román , con quien lo habrían visto, muy acaramelado, en un concierto. Sin embargo, ninguno ha confirmado, por ahora, ninguna relación amorosa.

¿Sebastián Caicedo habló de su separación con Carmen Villalobos?

El actor caleño de 40 años tuvo una conversación profunda con People en Español y causó una reacción inmediata en las redes sociales. En la entrevista con el medio mencionado, el actor reveló cómo es su vida sentimental en la actualidad y cómo ve el futuro. “Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad”, dijo.

El ex de Carmen Villalobos recordó el difícil momento que atravesó a inicios de este año, del que se sigue recuperando con ayuda de Dios, su ‘único amor desenfrenado’. “Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. [Pero] estoy fortalecido tranquilo y de la mano de Dios, estoy visualizando para donde voy. Estamos bien gracias a Dios. Toda la vida he sido muy espiritual, el ser humano se acuerda de Dios cuando pasan momentos complicados. Después de este proceso que tuve este año tenía dos caminos: Refugiarme en Dios o la vida mundana. [Me fui por lo primero], no me arrepiento, estoy feliz y espiritualmente más enriquecido, si algo me dicen que pueda recomendar eso. A veces llenamos vacíos que al final terminan siendo vacíos mucho más grandes”, confesó.

¿Sebastián Caicedo se va de Colombia?

En la misma entrevista, el actor habló sobre sus nuevos proyectos y celebra estar de regreso en la actuación. Además de protagonizar una película grabada en Medellín, el colombiano espera viajar el próximo año a México, el país que, como actor, le abrió las puertas hace unos años. “Tengo que seguir estudiando inglés, vamos a soñar por llegar allá, por lo menos luchar para llegar. Quiero trabajar en mi marca y mi negocio, muy pronto van a saber de qué se trata”, reveló.