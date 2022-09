Gregorio Pernía puso nerviosa a Carmen Villalobos al preguntarle por vida amorosa

Carmen Villalobos vuelve a ser noticia después de casi dos meses de haber anunciado públicamente su separación con Sebastián Caicedo . Después del anuncio de su ruptura, los actores han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, Carmen con Horacio Pancheri , un actor argentino ex participante Top Chef Vip, programa que la colombiana conduce, mientras que a su ex esposo se le relacionó con la influencer Sara Montoya.

El nombre de la barranquillera de 39 años volvió a sonar, pero esta vez por su confesión sobre el amor, algo que pareció no estar muy planeado delante de las cámaras de Telemundo. El responsable de las declaraciones del actriz fue su colega Gregorio Pernía , amigo y compañero de escena de Villalobos en novelas como Sin senos sí hay paraíso y Hasta que la plata nos separe.

Gregorio Pernía puso nerviosa a Carmen Villalobos al preguntar por su vida amorosa

El fragmento de un capítulo del programa de cocina fue compartido por la misma actriz. Ahí se ve a Pernía preguntándole, con mucha curiosidad, sobre el amor. “Carmen ¿y tú? ¿Tú qué opinas del amor?”, la interrogó, mientras ella parecía reír con nerviosismo y se negaba a responder.

Solo fue hasta que los demás participantes y los mismos jurados del programa la animaron, para que ella se atreviera. “Nosotros queremos saber” “Ay Dios mío, ese temita tan complicado” “Vamos Carmen, que hable”, le dijeron algunos, entre palmas y gritos de aliento.

“Yo en el amor me entrego, soy apasionada, soy intensa, soy consentidora, me encanta que me consientan, que me traten como una princesa, como lo que soy”, respondió finalmente la colombiana, quien, momentos después, y con lágrimas, despidió del concurso a su amigo Pernía.