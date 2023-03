Shakira: Así ayudaron sus hijos Milan y Sasha en sus canciones con Karol G y Bzrp

Shakira es una de tantas famosas que no oculta su amor y dedicación como madre, la colombiana de 46 años ahora, y más desde que se separó de Gerard Piqué, ha dejado claro su desbordado amor hacia sus dos pequeños, Sasha y Milan, quienes la han acompañado en todo este proceso de sanación y resurgimiento como cantante y como mujer.

A ambos pequeños los tuvo en España, primero llegó Milan, el 22 de enero del 2013, primogénito de la pareja y de quien la barranquillera no se pierde ni un partido de béisbol. Luego, dos años después, el 29 de enero de 2015, recibieron a su segundo y último hijo, Sasha. Con ellos, Shakira admite haber conocido el verdadero amor, y además de sentir completo apoyo de ellos en su carrera artística.

¿Hijos de Shakira participan en su carrera?

No es la primera vez que la intérprete de Waka Waka y Antología habla sobre la participación de sus hijos en su nueva faceta musical, sin embargo, sus últimas declaraciones dejó atónitos a muchos de sus seguidores, pues revelarían otros de muchos talentos de los pequeños de 10 y 8 años. Esta semana que terminó, el nombre de Shakira volvió a sonar y no necesariamente por su colaboración con Karol G.

Por primera vez desde que confirmó su separación de Piqué, la colombiana ofreció su primera entrevista en televisión al periodista mexicano Enrique Acevedo. A él, le reveló muchas cosas sobre su vida personal y sus relaciones sentimentales con los hombres, y no dudó en halagar los muchos talentos y conocimientos de sus dos hijos. “Ellos tienen una participación ahora en mi carrera bastante activa, porque tienen buenas ideas, tienen mucho criterio y opiniones, siempre tienen algo que decir, en el video de Te felicito Sasha, el menor, tuvo la idea del robot y Milan lo del fuego verde”, contó. Y agregó más detalles sobre sus ‘arreglos’ para canciones como Monotonía y Music Sessions #53 con Bizarrap.

“El arte gráfico de diseño de Monotonía lo hizo Sasha en su iPad, porque no me gustó lo que me habían mandado los diseñadores entonces le dije ‘hey tu qué opinas’ y me dijo ‘no mami, yo te lo hago’, cogió y se puso en su iPad, me lo mandó y yo se lo envié a la gente de Sony. Yo sí creo que los niños tienen una sensibilidad especial, Biza es el resultado de una sugerencia de Milan, por ejemplo, él fue quien me introdujo a su música. Cuando estaban editando el video llega y dice ‘mamá estás un poquito lejos del micrófono, hay que arreglar eso’, tiene un ojo crítico como su madre, en ese sentido se parecen mucho a mí, tienen mucha opinión ambos y siempre los escucho”, confesó.