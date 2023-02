Entrevista de Shakira: la cantante confesó que sufre de un síndrome

La colombiana Shakira sigue dando de qué hablar gracias a su rotundo éxito con sus recientes lanzamientos. Te felicito, Monotonía, Music Sessions #53 y TQG, marcan el regreso de la cantante a la música luego de finalizar su relación con el padre de sus hijos, Gerard Piqué. Para mucho de sus seguidores, los ‘dardos’ o indirectas no cesan y la artista eligió la música para hacer catarsis de su vida sentimental.

Lo más comentado en estos últimos dos días es la entrevista que ofreció la barranquillera de 46 años al mexicano Enrique Acevedo, primera aparición en televisión luego de su regreso a la soltería. En ella, Shakira dejó varias frases y confesiones que le siguen dando la vuelta al mundo, entre ellas, su dedicatoria a aquellas mujeres que no se apoyan entre sí, y le tiran ‘odio’ por expresar su duelo a través de canciones.

La colombiana Shakira ofreció su primera entrevista en televisión tras la ruptura con el padre de sus hijos, Gerard Piqué. Esto dijo. Foto: Instagram

¿De qué sufre Shakira?

Dentro de sus muchas confesiones, Shakira sorprendió al contar sobre un padecimiento. Sucedió cuando el mexicano le preguntó si se sentía orgullosa de sí misma y ella, quien ya había confesado ser muy insegura, reveló que no siempre se siente merecedora de su éxito. “Me gusta pensar en lo que falta de mi carrera, porque sufro un poquito de lo que dicen el síndrome del impostor, sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy o tan hábil, inteligente, creativa o tan talentosa”, confesó.

Una revelación que sorprendió a cientos de internautas, pues pocos se imaginarían que detrás de una cantante con tanta trayectoria y éxitos, exista una mujer que dude de su talento. “Tal vez es esa pequeña patología lo que me mantiene ahí motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar, sí es verdad que siempre he sido muy inquieta y que tengo una deuda conmigo constantemente que quiere comprobar si realmente tengo o aún me queda ese talento, si no ha desparecido o si está ahí, me toca ir chequeando que todo esté como lo habíamos dejado, ahora tengo más ganas que nunca de regresar al estudio de grabación”, expresó.

¿Cómo se siente Shakira actualmente?

El duro proceso que la colombiana ha atravesado tras su separación, la estaría fortaleciendo cada vez más, además de darle un giro completo a sus planes de vida. “Ya voy de subida, ahora ya tengo más confianza en mí misma, lo difícil para un ser humano cuando le toca enfrentar situaciones inesperados es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia, yo no sabía que podía ser fuerte, siempre me creí más frágil, pero hay que tener fe en uno mismo”, contó.

Finalmente, se mostró agradecida con lo bueno y malo que ha experimentado en sus más de treinta años de carrera musical. “Creo que imaginaba que a mi edad iba a estar en una finca criando pollos, ordeñando vacas y viendo crecer a mis hijos, de grande empecé a fabricar mi propio final feliz, la vida ha decido siempre colocarme en posiciones, a veces incómodas, pero creo que también para darme un entendimiento de cómo viven los demás, a veces creo que he vivido más de una vida, siento que estoy en mi sexta vida, he vivido la riqueza, la pobreza, los halagos, la discriminación, el prejuicio, la vida me ha colocado en diferentes esquinas para cambiar mi punto de vista, esa es la vida, el dolor nos asusta, es una emociona que siempre estamos evitando, pero tenemos que entender que el dolor es parte de la vida”, expresó.