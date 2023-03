Shakira llorando: se conoció la causa del llanto de la colombiana en Nueva York

La reciente presentación de Shakira con Bizarrap en el show de Jimmy Fallon, cautivó a miles de fanáticos, quienes no dudaron en elogiarla afirmando que, después de su separación de Piqué, luce mucho más hermosa y empoderada.

“Cuál será el secreto de Shaki para verse tan joven y hermosa”, “eres grande, muy grande, Shakira”, “está más regia que cuando estaba con Piqué”, “gracias Piqué, nos las liberaste”, “se ve divina”, son algunos de los comentarios que hicieron en redes sobre su show.

¿Por qué Shakira estaba llorando en Nueva York?

Luego de su presentación en el programa estadounidense, la barranquillera fue captada llorando en una tienda de dulces. Hasta el momento, las razones eran desconocidas, pero, el programa Despierta América, habría revelado el por qué. “Investigamos con personas cercanas a ella y, al parecer, la causa de esa reacción de Shakira fue provocada por puro estrés… Shakira podría estar viviendo las consecuencias del estrés de la fama, dicen muchos, estrés por la situación que está viviendo, o a lo mejor no se lleva bien con Piqué, los niños de por medio”, comentaron los presentadores.

“Que la prensa la deje en paz, cómo es posible que la sigan a todos lados”, “esa mujer no tiene vida propia, la compadezco”, “puede ser estrés por la salud de su padre, muchas razones por las que uno llora, ahora todo es Piqué, y de fama lo dudo siempre ha sido famosa, lleva años en esto”, “llora porque es humana y tiene sentimientos”, son algunas de las opiniones de los cibernautas.

Por ahora, esa información emitida por Despierta América no ha sido confirmada, pues la artista no ha brindado ninguna declaración al respecto y se presume que no lo hará, pues, en esos casos, ella suele ser muy reservada.

¿Dónde vive Shakira actualmente?

Desde que Shakira y Piqué se separaron, se conoció que la artista abandonaría Barcelona junto con sus dos hijos Milan y Sasha, para iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Sin embargo, por todo el proceso legal que enfrentó por la custodia de los niños y por el delicado estado de salud de su padre, ese plan se retrasó.

Aunque viajó a Estados Unidos la semana pasada junto con los niños, no lo hizo para radicarse, sino solamente para presentarse en el show de Jimmy Fallon. Por ahora, la artista sigue viviendo en la misma casa que compartió con el futbolista.