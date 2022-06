Silvestre Dangond preocupó a sus seguidores tras ser hospitalizado

Este fin de semana, Silvestre Dangond preocupó a más de un seguidor alrededor del mundo cuando canceló un concierto en Puerto Ordaz, Venezuela.

Te puede interesar: Las veces en que Camilo ha derretido más de un corazón con sus lágrimas

Según medios locales del Cesar, en cantante de vallenato fue internado en la Clínica del Cesar antes de lograr dar uno de sus últimos conciertos en el país vecino.

Los seguidores de Dangond se entristecieron por la ausencia obligada del intérprete de Las locuras mías , y le han escrito mensajes de apoyo y recuperación.

Te puede interesar: ¿Sabías que Karol G y Natti Natasha no se pueden ver? Esta es la razón

Silvestre Dangond fue hospitalizado después de ingresar a urgencias

El mánager del artista confirmó a medios locales del Cesar que se encuentra incapacitado y en recuperación, y el propio Silvestre entregó también un parte de tranquilidad a sus fanáticos, diciendo que se encuentra mejor.

“Mi gente, estoy aquí en Puerto Ordaz con un permiso especial que me dio el médico, pero lastimosamente el compromiso de hoy tampoco se podrá cumplir. Me voy a quedar en Venezuela a ver si mañana salgo de viaje a cumplirles. La fecha en Puerto Ordaz (sábado) se va a reprogramar, saben que siempre he sido muy responsable, un artista que nunca queda mal, que nunca aplaza” dijo el cantante en un video que circula en redes.

No te pierdas las noticias que son tendencia en la farándula ¡AQUÍ!

Silvestre habría ingresado por urgencias ante molestias generales y tener fiebre, tras chequeo médico el cantante fue diagnosticado de neumonía basal posterior izquierda por lo que se alejará de los escenarios al menos una semana si su recuperación es positiva.