Tarzán, del ‘Desafío The Box’ estrenó su primera canción como rapero. Así suena

Tarzán fue uno de los participantes más polémicos del Desafío The Box 2022. Aunque demostró una gran habilidad física y mental para realizar las pruebas en la Ciudad de las cajas, también se caracterizó por las constantes polémicas en las que se vio envuelto.

El deportista logró llegar hasta una de las últimas etapas del reality. Tras su eliminación, habló en Día a Día de sus proyectos a futuro, y sorprendió al anunciar que impulsaría su carrera como cantante.

Luego de su paso por el Desafío The Box 2022, Tarzán se dedicó a impulsar su carrera como cantante. Foto: Instagram - Instagram

Tarzán, del ‘Desafío The Box’ estrenó su primera canción como rapero

Hace unos días, el exparticipante apareció en sus redes sociales promocionando el lanzamiento de su primera canción Yo no soy de aquí. Según sus declaraciones, está inspirada en su experiencia de vida, y relata el cambio que experimentó cuando tuvo que trasladarse desde Chiriguaná, Cesar, a Santa Marta. “Desde mis letras le estoy transmitiendo a la gente lo que soy y mi historia. Los voy a transportar allá donde vivo, en Chiriguaná”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

Por ahora, no ha mostrado la canción completa, sin embargo, ya publicó una parte del video. Una de las estrofas del tema dice: “yo no soy de aquí pero me siento de aquí. Yo soy pueblerino y eso nunca va a cambiar, así en ciertos momentos yo me vaya a la ciudad. Yo nunca lo pierdo, esta es mi esencia, lo llevo en mi mente, lo traigo en mi conciencia”.

Mientras Tarzán hacía su lanzamiento oficial como rapero, algunos de sus compañeros del Desafío The Box se reencontraron, pero no lo invitaron. Entre ellos estaban Valkyria y Ceta, los ganadores de esta temporada, los finalistas Juan Pablo y Alexa, Moisés Sanmartín, Criollo, Samir Reveiz, Karina Rojas, entre otros.

