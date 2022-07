¿Qué vuelve loco a Tatán Mejía? Esto confesó el finalista de ´Masterchef´

Masterchef Celebrity se acabó hace unas semanas, pero su ganador Ramiro Meneses , como otros finalistas siguen siendo tema de conversación.

Te puede interesar: Este será el curioso nombre que Ramiro Meses le pondrá a su restaurante

Los jurados Nicolás de Zubiría , Jorge Rausch y Christopher Carpentier tuvieron la difícil tarea de escoger el ganador de esta temporada entre los finalistas Chicho Arias, Tatán Mejía, Ramiro Meneses y Carlos Báez.

Aunque fue Ramiro Meneses quien se llevó los 200 millones de pesos a casa, los televidentes aplaudieron a los demás concursantes, a quienes les pierden el rastro en redes sociales.

Vea también: Caso de Ricky Martin queda archivado. Esto sucedió en el juicio.

Tatán Mejía fue uno de los que más dio de qué hablar para los días de la final, pues además de mostrarse bastante nervioso por el resultado, contó que lo habían estafado, pues pidió una tablet por internet, pero lo que le llegó fue una tabla de cocina para picar. Tiempo después confirmó haber pagado el valor del implemento de cocina.

Tatán Mejía, finalista de ´Masterchef Celebrity´, confesó algo que “lo vuelve loco”

Ahora, el esposo de Maleja Restrepo , volvió a ser tendencia por su nuevo proyecto, en el que también participa su pareja.

No te pierdas: Video: Carolina Soto de ‘Día a Día’ tendría fuerte reemplazo

Mientras la caleña presentará el programa Duro contra el mundo de RCN, él será uno de los participantes que tendrá que enfrentarse a duras pruebas de concentración y agilidad.

El deportista, de 36 años de edad, volvió a llamar la atención de sus más de dos millones de seguidores, cuando reveló una obsesión que tiene. En el corto video se escucha a Tatán hablando sobre una baldosa que fue mal acomodada y evidentemente no hace juego con las figuras de las demás.

Mira más noticias de la farándula ¡AQUÍ!

Tatán Mejía afirma tener una obsesión por la simetría y hasta habla de cómo eso ha afectado su carrera. “Debo confesar que el perfeccionismo no se si es lo que me ha traído hasta acá o lo que no me ha dejado avanzar. Ay ome cosas que me vuelven loco, esas” confiesa el deportista que termina su video entre risas.