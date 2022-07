Tatán Mejía fue estafado por internet. Esto le pasó

Tatán Mejía se sigue perfilando como uno de los favoritos en la semifinal de Masterchef Celebrity y son cada vez más los televidentes que lo apoyan.

Te puede interesar: Karol G sorprendió manejando Ferrari ¿Nuevo fichaje de Fórmula 1?

Así como sus más de dos millones de seguidores están pendientes de su progreso en la competencia de RCN , también están al tanto de cualquier publicación suya en redes sociales.

El deportista comparte con sus fanáticos el día a día en familia con su esposa Maleja Restrepo y sus hijas Macarena y Guadalupe, pero esta vez es tendencia por contar una anécdota no tan cómica donde resultó estafado.

Vea también: ‘Masterchef Celebrity’: ¿Tatán Mejía volvería al concurso? Esto dijo

Tatán Mejía contó cómo lo estafaron por internet

El participante de Masterchef Celebrity contó sobre un pedido costoso que realizó por internet y que no resultó como esperaba.

“Parece chiste, pero no, no da risa” inició el paisa de 36 años al mostrar, primero una Tablet IPad, que ya tenía desde hace un tiempo, pero con parte de la pantalla rota. “Ya se me está atrofiando la pantalla y falla para mover, entonces dije: ya necesito pedir una nueva, y compré una Tablet por internet” continuó para revelar un final no tan placentero.

Te puede interesar: Christian Nodal y Cazzu: ¿se quieren casar en Guatemala?

Esperó más de un mes que llegara la tablet que había adquirido por internet. Cuando Tatán por fin recibió la noticia que podía recogerla en la portería de su casa, pensó que ya sus problemas estaban solucionados, pero se llevó una sorpresa. Cuando abrió la caja, Tatán Mejía encontró efectivamente una tabla, pero de picar comida, no el aparato electrónico que le había costado millones de pesos. “Esos chistes que “lo que pides por internet vs lo que te llega” me acaba de pasar a mí” finalizó el deportista.