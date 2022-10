Tatuajes de Greeicy Rendón: ¿Cuántos tiene y qué significan?

Greeicy Rendón cautiva a sus fanáticos con su belleza y talento. Desde niña, Greeicy Yeliana Rendón Ceballos se inclinó por la música, pero sus primeros pasos profesionales los dio en la televisión, mezclando la actuación con el canto.

Su primera aparición en la pantalla chica fue en 2007, cuando participó en la segunda temporada de Factor Xs e integró el equipo de José Gaviria. Dos años más tarde, integró el elenco de la novela Cuando salga el sol. Su trabajo ante cámaras siguió en La Pola, Correo de inocentes, ¿Dónde está Elisa?, Los años maravillosos y La prepago. En 2013 protagonizó la serie juvenil Chica vampiro, y su papel de Daisy O’Brian McLaren tuvo impacto en audiencias de Colombia, Italia, Francia y España.

Tatuajes de Greeicy Rendón

Hoy, 30 de octubre, la actriz celebra su cumpleaños número 30. La cantante y su pareja, el cantante Mike Bahía, le dieron la bienvenida a Kai, su primogénito, en abril. La artista ha compartido con sus seguidores, su experiencia como mamá, y lo ha hecho a su manera, con su sello característico.

Poco a poco, Greeicy ha retomado sus actividades profesionales. Para alegría de sus fans, son más frecuentes los bailes que la cantante publica en sus redes, donde vuelve a convertirse en tendencia gracias a su armonioso cuerpo, en el que luce, orgullosamente, sus tatuajes. Son más de 20, y hacen parte de los grandes atractivos de la caleña.

Primer tatuaje de Greeicy

“Keep your feet on the ground”, significa “mantén los pies sobre la tierra”. Es un consejo que su madre, Lucy Ceballos, le ha dado desde que era una niña. Este tatuaje, que se hizo a los 17 años, va en letra cursiva y está ubicado en el empeine de su pie derecho. “Me encanta tenerlo, porque digamos que me siento una persona que tiene los pies sobre la tierra, pero en cualquier momento no sabe uno lo que pueda pasar, pero como que tenerlo ahí, todos los días verlo. Me recuerda que tengo que mantener los pies sobre la tierra, porque si no sería muy contradictorio, ¿no?”, contó hace unos años para Univisión.

¿Qué significan los tatuajes de Greeicy Rendón?

Su segundo diseño es tal vez el más famoso de la cantante y por el que más de un seguidor la identifica: el tatuaje de su abdomen, el más grande que tiene en todo su cuerpo. Aunque varios internautas le han dado una diferente interpretación, ella confirmó su significado. “Tuve una época donde era adicta a Rihanna, no es el mismo, pero tiene unas alitas como ella, me quería hacer el ojo de un elefante porque amo los elefantes con mi vida, es de mis animales favoritos, y la verdad fue un arrebato porque me quería hacer un tatuaje muy grande así que mezclé el ojo del elefante y las alas de Rihanna”, contó para YouTube México.

Entre los otros grabados que tiene en la piel, predominan los que reflejan su amor por el mar y su sueño de vivir en la playa algún día: una palmera en la mano, y otra en la parte trasera de su pantorrilla, esta última también la tiene el papá de su hijo Mike Bahía. Con su prometido también tiene en común otro diseño, que lleva la frase “hoy soñaré nuestra canción”. Los dos se tatuaron el nombre de Kai, su primer hijo.

Hace un tiempo, se tatuó en su muslo izquierdo la frase “Bailar es moverse con la música sin pisar los pies de alguien, muy parecido a la vida”. Un dibujo que fue objeto de críticas por su tamaño, pero que ella vio en la piel de un bailarín y quiso tenerlo. “Más que hablar del baile quiere decir que no podemos ir por la vida pisoteando a nadie, debemos ir cada quien por su camino”, reveló para Univisión.

Entre otros, la cantante tiene una estrella en uno de sus hombros, “1992″ año de su nacimiento, que dibujó cerca a los nudillos de una de sus manos; la palabra “claridad” en otra de sus manos y la frase “más fuerte” en el antebrazo, el nombre de una de sus primeras canciones como solista.