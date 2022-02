¡Te sorprenderás! Este es el verdadero nombre de Ricardo Montaner

La familia Montaner siempre ha dado mucho de qué hablar. Ricardo Montaner es el mayor del clan. Su hija Evaluna y su yerno Camilo son los que más temas de conversación generan en redes sociales y en los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales.

El pasado 8 de enero toda la familia fue tendencia debido al matrimonio de Ricky Montaner con Stefanía Roitman. En redes sociales se llegó a especular que la boda había sido supuestamente falsa. Debido a esos comentarios, el hijo de Ricardo Montaner tuvo que salir a aclarar esos rumores y de manera contundente dijo: “Con mucho amor para los que hablan por hablar. 12/30/21″, escribió junto a un reel de fotografías donde aparece con su esposa y una imagen especial donde se puede apreciar la fecha del matrimonio y estado civil actual que dice “casados”.

Montaner no es el verdadero apellido de los artistas

Gracias a esa publicación del también cantante, los usuarios de internet se fijaron en un detalle bastante particular: Ricky no tiene el apellido Montaner como su padre. Su verdadero nombre es Ricardo Andrés Reglero Rodríguez. ¿Cuál es la razón? Resulta que Ricardo Montaner no se llama así, ese solo sería su nombre artístico, pues el real es Héctor Eduardo Reglero Montaner, por ese motivo, sus hijos llevan en sus documentos el primer apellido del intérprete de Me va a extrañar. Sin embargo, al igual que su padre, ellos también decidieron adoptar su nombre artístico.

¿Por qué el mayor de los Montaner se nombró Ricardo?

Al parecer, fue su productor en Venezuela el que le sugirió ese nombre artístico con el que ha logrado consolidarse como uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial.

