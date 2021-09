Tinnitus vascular, la enfermedad que padece Natalia Jiménez de ‘La Voz Senior’

La Voz Senior ha tocado las fibras más profundas de los jurados, los mismos participantes y, por supuesto, de los televidentes. Cada noche, en la pantalla del Canal Caracol, además de los grandes talentos, las historias de vida de los concursantes terminan conmoviendo y sacándole lágrimas a los televidentes y entrenadores.

En el más reciente capítulo de La Voz Senior, Juan Carlos Echeverry, de 62 años, confesó que tuvo que aprender a cantar de nuevo pues a sus 30 años, una gripa hizo que perdiera parte de su audición. “Una gripa, una infección a la garganta, pasó al oído interno, que no duele y uno no se da cuenta, se me taparon los oídos, me los destaparon y uno nunca se destapó”, reveló el artista. Por su parte, la cantautora española aprovechó para contar que ella también tiene un problema en su oído izquierdo, confesión que dejó sorprendido a más de uno.

“Es muy frustrante tener problemas de oído. Yo siempre me estoy quejando porque tengo un tinnitus vascular en el oído izquierdo y, constantemente, estoy oyendo como mi corazón… literalmente oigo mi corazón”, expresó la exvocalista de La quinta estación.

La tinnitus vascular es una condición que le impide a la cantante escuchar bien por su oído izquierdo, por lo tanto, se le dificulta entender con claridad lo que le dicen las personas pues escucha constantemente un ruido profundo que muchas veces suena como un timbre.

“La vena yugular me pega con el mastoideo, entonces se me está pegando contínuamente el ruido de mi corazón en el oído, entonces yo para oír tengo que agarrarme el cuello. Si tú me ves muchas veces que yo te hago así (se toca el cuello a un costado) es porque no te estoy oyendo”, puntualizó Natalia Jiménez.

Su confesión dejó impactados no solo a los televidentes sino también a Jesús Navarro y Andrés Cepeda, quienes recalcaron la importancia para los cantantes de escucharse a sí mismos, pues de eso depende su afinación a la hora de brindar un show.

