“Ver a mi hija nacer con esa voz, es algo hermoso”: Jessi Uribe en Exclusiva

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular colombiano más exitosos del momento. Con canciones como Dulce pecado, Matemos las ganas, La culpa, entre otras, ha logrado ser reconocido a nivel mundial. Como lo que se hereda no se hurta, el cantante se ha encargado de mostrar en sus redes sociales que su hija mayor tiene una melodiosa voz, al igual que su padre. La pequeña se ha llevado todos los halagos en redes sociales. En diálogo con Vea, el artista contó lo emocionado que está por lanzar una canción con su primogénita.

¿Qué significa para ti ver que tu hija heredó tu talento?

“Yo no lo puedo creer, la verdad no lo supero y no es porque sea mi hija, pero la gente que la escucha y sabe de música, sabe la técnica que tiene y que la ha desarrollado solita. Ha sido empírico eso, así fui yo también. Ver a mi hija que nace con esa voz tan linda, es algo hermoso… No lo puedo creer porque con la mamá nunca la forzamos a nada, siempre era lo que ella quisiera hacer. En un tiempo fue el piano, en otro tiempo fue la percusión y resulta que se centró en clases de canto. A ella le gusta cantar, pero no le gusta que la vean, le da mucha pena”.

¿Tú como cantante, le has dado técnicas vocales?

“No, la verdad no me gusta porque no me hubiera gustado que hubiesen hecho eso conmigo. Yo sé que hay mucha gente que se ayuda y para eso están los profesores de música, pero quizá no es el momento de decirle cómo tiene que respirar, cómo tiene que colocar la voz, yo creo que está en un proceso en el que ella misma está encontrando su forma de interpretar y cantar, la estoy dejando que sea ella”.

Se viene próximamente una canción de ustedes dos, ¿cómo te sientes?

“Le propuse que hiciéramos un disco en el que ella no se viera, que solo sea el audio y me dijo que sí, así que estoy emocionado con eso”.

El artista publicó en su cuenta de Instagram el nombre de la canción con la que su hija debutaría como cantante. “Cuenta conmigo. Muy pronto la primera canción de mi lunita a dúo conmigo”, escribió bastante emocionado.

