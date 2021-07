Vicente Fernández fue hospitalizado de emergencia

Te puede interesar: Pipe Bueno y Luisa están listos para dar a conocer su nueva canción

El reconocido cantante de música ranchera, Vicente Fernández, se encuentra hospitalizado en México desde el pasado miércoles a causa de una infección urinaria, según contó Gerardo Fernández, uno de sus hijos, en entrevista con algunos medios mexicanos. Además, confirmó que la emergencia no se dio a causa del Covid 19, como muchos han especulado, y que su padre se encuentra bien de salud. “Está todo bien, nada más vino a una revisión de una infección de vías urinarias. No sé cuándo vaya a salir, pero está bien”, afirmó. Según varias especulaciones, el artista podría salir hoy del hospital. Lo que se conoce es que fue ingresado a la clínica en una silla de ruedas para someterse a un chequeo médico general. Aún no se conocen los resultados.

El cantante tiene 81 años y se ha destacado por representar durante toda su vida la cultura ranchera, con canciones como Mujeres divinas, El Rey, entre otras. Durante su carrera, ha obtenido dos premios Grammy, ocho Grammy Latinos y catorce premios Lo Nuestro. También ganó una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En el año 2016, realizó su concierto de despedida, donde cantó casi 45 canciones. Sin embargo, ‘Chente’ como lo llaman sus seguidores, afirmó que no se retiraría de la música.

Vicente Fernández - Mujeres Divinas (En Vivo)

Pese al paso de los años, el cantante sigue demostrando su gran capacidad vocal. El año pasado cuando cumplió 80 años, celebró con su nuevo material discográfico, A mis 80′s, uniéndolo a la celebración de sus 55 años de una impecable trayectoria artística. Es considerado el mayor ídolo de la música ranchera no sólo en México, sino en todo el mundo. Su carrera inició en 1964, y desde entonces ha vendido más de 75 millones de discos.

En los últimos años, el gran Chente se ha dedicado a compartir tiempo con su esposa, sus hijos y sus nietos, además de trabajar en las labores de crianza de los animales de su rancho.