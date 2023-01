Daniela Ospina respondió a críticas por maquillar a su hija Salomé, de 9 años

Después de 6 años de matrimonio, Daniela Ospina y James Rodríguez anunciaron su separación el 27 de julio del 2017. Hasta el momento, se desconocen las razones de la ruptura, lo cierto es que, el futbolista y la modelo quedaron en muy buenos términos; tanto, que se han visto compartiendo juntos en varias oportunidades, pues procuran el bienestar de Salomé, la hija que tuvieron en común y que, actualmente tiene 9 años.

Daniela Ospina, Salomé y James Rodríguez Foto: Instagram - Instagram

Luego de tomar caminos separados, el jugador de la Selección Colombia sostuvo un romance con la modelo venezolana Shannon de Lima, con quien terminó hace varios meses. Por su parte, Daniela estuvo con el productor Harold Jiménez y, desde el año pasado, sostiene un romance con el actor Gabriel Coronel, con quien irá al altar próximamente.

Respuesta de Daniela Ospina

Como se ha podido observar en redes sociales, Salomé es una niña muy activa. Le gusta el baile y lucir looks muy llamativos, no solo en vestuario, sino también con el maquillaje.

Ese ha sido uno de los motivos por los cuales la también empresaria Daniela Ospina ha sido fuertemente criticada. Algunos internautas aseguran que la niña no está en edad para usar maquillaje. “¿Crees que Salomé está en edad para maquillarse?”, le preguntaron, a lo que ella respondió de manera contundente, dejando en claro que no tiene ningún problema en que su hija se maquille. “Está en la edad de disfrutar todo lo que más pueda que la vida va muy rápido y para el control de momentos no adecuados estoy yo. Mientras tanto que disfrute sanamente y en la inocencia cargada de valores”.

Entre los comentarios que algunos usuarios han dejado en las publicaciones donde aparece la niña maquillada, son: “madurada biche”, “hipersexualizando a las niñas”, “ya los niños no parecen niños”, “las niñas ahora ya no quieren ser niñas, sino verse como divas”, “no le dejaron vivir su infancia. La maduraron biche”, “eso no es para una niña, qué mal ejemplo”.

¿Daniela Ospina lanzó indirecta para James Rodríguez?

A través de sus redes sociales, la empresaria Daniela Ospina ha demostrado ser una mujer empoderada. Recientemente, una usuaria le pidió un consejo sobre cómo ser madre soltera desde cero. De manera muy puntual, respondió: “Tienes aún más razones para hacer, pero dos muy importantes: 1 - tú como mujer. 2 - tu hijito que te motiva y necesita de ti. No estás desde cero, recuérdalo todos los días, eres suficiente y Dios está contigo”.

Algunos internautas relacionaron su comentario como indirecta para James Rodríguez, por haberla dejado sola con la crianza de su hija.