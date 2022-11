Video: Andrea Valdiri mostró ‘alivio’ después de duro momento en su familia

Aunque Andrea Valdiri ha tratado de ser muy hermética cuando de detalles de su vida familiar y personal se trata, comparte con sus 8.8 millones de seguidores en redes sociales, algunos temas, como su matrimonio con Felipe Saruma, en abril de este año. La barranquillera, de 31 años, conforma un hogar con el santandereano de 23 años, y juntos educan a Isabella y Adhara, las dos hijas de la influencer.

Te puede interesar: Katherine Escobar: quién es, edad y más de la protagonista de ‘Los Briceño’

Los Saruma Valdiri volvieron a ser tendencia por la noticia compartida por la creadora de contenido, que le contó a sus fans, acerca del ‘susto’ que ella y su familia vivieron hace unas semanas, por causa de la salud de Jack, su perrito.

Así avanza el estado de salud de la mascota de Andrea Valdiri

Como contó en sus redes sociales, ‘La Valdiri’ tiene al pequeño animal hace cinco años, cuando su veterinario de confianza le recomendó adoptarlo. Aunque la mascota está en pleno proceso de recuperación, la barranquillera sorprendió a sus seguidores cuando mostró la sensible imagen del perrito, que padece de una fuerte infección en la piel, más conocida como Pioderma por bacterias.

Vea también: Foto: Alina Lozano besa a Jim Velásquez en público, ¿confirman su relación?

En la fotografía, se ve al perrito sin pelo ni piel en gran parte de su torso. Afortunadamente, Jack regresó a su hogar más recuperado, gracias a los cuidados del experto. “Me trajeron a Jacksito, estaba enfermo. No se deja tocar, mira pobrecito. Es que no está acostumbrado al monte, tú no eres de monte mi amor, tú eres fino”, dijo la esposa de Saruma, para luego mostrar una foto del can mientras comía en su hogar. “Me anima verlo mucho mejor”, escribió.