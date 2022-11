Foto: Alina Lozano besa a Jim Velásquez en público, ¿confirman su relación?

La vida sentimental de Alina Lozano no deja de ser tema de conversación en redes sociales desde que se empezó a mostrar constantemente con un creador de contenido menor que ella. La actriz, recordada por sus participaciones en Romeo y Buseta y Pedro, el escamoso, es ahora blanco de críticas por sostener, supuestamente, una relación sentimental con Jim Velásquez, un joven de 23 años, 30 años menor que ella, y que además fue su alumno de actuación.

Sus seguidores son los más confundidos, pues, aunque apoyan el contenido que la pareja, viene creando desde hace varios meses, aún no saben con exactitud si la relación sentimental es real o se trataría solo de una actuación entre ambos para ganar reconocimiento en la industria y redes sociales. Hoy, ambos fueron entrevistados por Tropicana, y trataron de dar fin a los rumores con un beso en la boca.

Alina Lozano besó en público al joven Jim Velásquez

La recordada Nidia de Pedro, el escamoso, respondió públicamente la interrogante de muchos seguidores: ¿son o no pareja?, con la ironía que la caracteriza, la actriz respondió, “Hoy amanecimos bien, entonces hoy somos pareja”. Luego, trató de resumir la historia de su relación.

“Esto empezó porque él me hizo una invitación para que hiciéramos contenido juntos, yo dije que no, y él ya venía trabajando hacer rato en eso. Nos conocimos porque yo fui profe de él, entonces yo le dije que sí al final, pero que cómo íbamos a hacer con la diferencia de edad, porque era grande, así que empezamos a grabar cosas de mamá e hijo, y no fue como tan chévere, así que luego a mí se me ocurrió la brillante idea, ese fue el principio de mi perdición, porque nos planteamos una relación entre una mujer madura y un joven”, contó la actriz. Según sus declaraciones, luego de estar grabando juntos por un tiempo, Alina sintió algo que jamás le había pasado en sus décadas de carrera: se enamoró de su compañero de escena. “Cuando el tema se salió de control, él se fue y me dejó, se fue, dejamos de trabajar como un mes, yo me volví loca, no supe nada de él por ese tiempo”.

Ahora, con la situación solucionada, ambos se estarían dando una oportunidad en el amor además de seguir utilizando su relación para grabar contenidos en redes sociales. Además del apoyo que recibieron, no faltaron las dudas de algunos oyentes, que calificaron sus declaraciones como ‘falsas’. Sin decir una palabra, Alina se levantó de su silla y besó en la boca a Jim. Sin embargo, las dudas continuaron cuando ambos contaron más detalles de su relación. “Muchachos, no se sobreactúen porque la gente se la está pillando, dicen que esto es una farsa”, comentó uno de los periodistas de Tropicana. Ante estas palabras, la artista cerró el tema con su opinión respecto de las reacciones del público. “Es mejor, me parece chévere que piensen que es actuado, porque es tanta la negación de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven que prefieren verla como su ‘Sugar’, pero no es. Entonces, si se sienten más tranquilos pensando que es una actuación, de nada”, dijo Alina.