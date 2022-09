Video: Camilo preocupa a sus fans con herida que tuvo en concierto. Esto le pasó

El cantante Camilo Echeverry continúa su gira De adentro pa afuera por Estados Unidos, pero siempre tiene tiempo para compartir con sus millones de seguidores en redes sociales, los momentos más memorables del tour, en el que, por supuesto, lo acompañan su esposa Evaluna Montaner y su hija Índigo , de cinco meses.

Te puede interesar: Video: ¿Evaluna ‘pasada de tragos’? Camilo compartió este video y generó la duda

Además de su talento, el paisa de 28 años, se destaca por las ocurrencias y humor de los que hace gala en sus publicaciones. Hace unos días, mientras cumplía con uno de sus conciertos en Orlando, Florida, preocupó a sus fans porque se hizo una herida en uno de sus dedos. Camilo se ´curó´ de una manera bastante particular.

Camilo mostró ‘accidente’ que tuvo en concierto y cómo lo solucionó

El intérprete de Tutu y Pegao mostró la herida, escandalosa para muchos, mientras recordaba el percance. “Arranca el concierto y yo le pego al tambor pero no con la baqueta sino con el dedo, voy tranquilo, no pasa nada, cuando siento unas gotitas rodando por la mano, muy sospechoso, me miré y veo sangre como un verraco, me lo amarraron con unas curitas, di el concierto y todo salió perfecto”, contó el nominado a los Latin Grammys, para luego hablar de la sorpresa que se llevó al llegar a su hogar.

Vea también: “Tengo muchas cosas de Leandro DÍaz”: Silvestre Dangond sobre su protagónico

De Orlando salió directo a su casa en Miami, donde llegó alrededor de las 2:00 a.m. “Siento que esa curita estaba como gordita, me destapé y tenía esa herida como una boca abierta”, continuó, y justo cuando sus seguidores pensaron que había tenido que recurrir a alguna ayuda profesional o había usado algún método casero, el papá de Índigo sorprendió con la mayor ocurrencia que ha tenido.

“¿Saben qué hice? Me la pegué con ‘Pega Loka’ o ‘Krazy Glue’ me lavé bien la herida y se pegó, se hizo una cicatriz de ‘Pega Loka’ y me fui a dormir, luego se me cayó el pegante, pero estoy bien”, finalizó.

No te pierdas más noticias de la farándula

Camilo cantará para el Mundial de Fútbol en Catar

La cadena internacional Telemundo escogió al cantante antioqueño para interpretar la canción oficial que sonará en sus transmisiones en la Copa Mundial de Fútbol 2022, que se realizará en Catar. Según el mismo medio, lo hará con una adaptación futbolera de Aeropuerto, una de sus más recientes canciones, incluida en su último álbum, De adentro pa afuera.

“Tengo mi dolor en el corazón porque mi país no estará en el Mundial, pero no me atrevo a decir a quién le voy porque tengo tantos amigos... voy a irle a los latinos. Estoy muy emocionado, porque es la primera vez que hago esto en mi vida”, dijo para el programa En casa con Telemundo.