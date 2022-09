“Tengo muchas cosas de Leandro DÍaz”: Silvestre Dangond sobre su protagónico

Con más de diez años en los escenarios, Silvestre Dangond inició este año con una nueva aventura: su primer proyecto como actor. Con el mismo compromiso que el guajiro ha tenido con la música y con sus fanáticos, a sus 42 años aceptó el reto de darle vida a Leandro Díaz , quien fue su amigo en vida.

Al verlo actuar, los amantes de la música y los productores de la serie coinciden en un pensamiento: “nadie mejor que Silvestre podría haber personificado al compositor, como él”. El día de su lanzamiento a medios, el cantante, después de agradecer, le dio la bienvenida a un personaje que marca, desde ya, historia en su carrera artística. En entrevista con Vea, el intérprete de Las locuras mías y Loco paranoico recordó lo que significó prepararse para el papel.

Silvestre Dangond habló sobre interpretar a Leandro Díaz

Desde el pasado lunes 19 de septiembre, el ahora actor se ha llevado los aplausos por su debut en el papel del compositor vallenato , con quien se conectó desde el minuto cero de grabación.

“Yo sabía que quería a Leandro, pero no sabía que lo quería tanto hasta que comencé a leer el libro, hasta que comencé a cantar su música y a interiorizar el personaje. Siento que hay una parte de mí donde tenía muchas cosas de Leandro, pero solo me di cuenta hasta que comencé a ponerme en sus zapatos”, nos contó el cantante, al recordar los inicios de grabaciones. En sus palabras, se nota el gran amor y la admiración que Silvestre siente por el juglar, a quien vio por última vez unos días antes de fallecer.

¿Quién fue Leandro Díaz?

Leandro José Duarte Díaz fue uno de los pioneros del vallenato en nuestro país. El cantante y compositor colombiano es recordado por sus letras descriptivas, a pesar de ser ciego de nacimiento. Entre sus más de 350 canciones se destacan La Diosa Coronada, Matilde Lina, Dios no me deja y A mí no me consuela nadie. Murió a los 85 años, a causa de una aguda infección renal.