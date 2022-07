VIDEO: ¿Chyno Miranda está recluido en una clínica de rehabilitación en Venezuela?

Desde hace más de un año, el reconocido cantante venezolano Chyno Miranda enfrenta uno de los momentos más difíciles luego de haber sido contagiado con covid-19, enfermedad que le dejó graves consecuencias en su cuerpo que por poco le cuestan su vida.

En los últimos días se ha rumorado que el estado de salud del cantante venezolano de Chyno y Nacho, es delicado, luego de sufrir fuertes secuelas ocasionadas por el covid-19 en el 2020. Foto: Instagram - Instagram

Luego de que se dio a conocer su delicado estado de salud, el artista enfrentó también la separación con Natasha Araos, madre de su único hijo. En mayo de este año, ella salió a desmentir en sus redes sociales los rumores que decían que, supuestamente, el artista se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. “Ya basta de estar rodeando a Jesús de noticias negativas y diciendo que se está muriendo sencillamente porque no sale y no publica nada… Vivan su vida. Entiendan que él está enfocado ahorita en mejorar otro ámbito de su vida que no es el físico. Eso ya pasó y ya se mejoró. Déjenlo tranquilo que si Dios quiere pronto estará de vuelta”.

Hace unos meses, un grupo de amigos organizó un concierto benéfico para apoyar a Chyno en este difícil proceso. En ese momento, el artista reapareció en sus redes agradeciéndoles y, de paso, aclaró que estaba enfocado en su recuperación.

¿Chyno Miranda está recluido en una clínica de rehabilitación en Venezuela?

Recientemente, el presentador argentino Javier Ceriani por medio del programa Chisme no like, aseguró que Chyno Miranda estaba viviendo, supuestamente, en un centro de rehabilitación en su país natal. De hecho, mostraron unas imágenes donde se observa al cantante vestido con una camiseta blanca y un pantalón deportivo negro, sentado en una mesa comiendo solo. En ese espacio se encuentra una mesa con un mantel rojo de cuadros y una pequeña nevera de color blanco. “En exclusiva les presentamos pruebas de que el reguetonero se encuentra internado en el lugar que desde en un principio les dijimos, ‘Casa Tía Panchita’, en su natal Venezuela”, aseguraron en el programa.

Recordemos que, fue el mismo presentador quien contó hace un tiempo que, Jesús Miranda, supuestamente había sido secuestrado por una prima. “Su prima, se lo llevó en diciembre engañado a Venezuela y al otro día de llegar a Caracas lo habrían internado en la clínica del gobierno venezolano… Tiene la tutoría, tiene su dinero y está tomando decisiones por Chyno Miranda”.

Por ahora, ninguno de sus familiares ni ningún amigo cercano se ha referido al tema confirmando o desmintiendo esa información.