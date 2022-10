Video: Don Omar contó su versión en la pelea con Daddy Yankee: “no somos iguales”

Dos de los artistas de música urbana más reconocidos a nivel mundial son Daddy Yankee y Don Omar. Ambos, han logrado cosechar grandes éxitos y los dos cuentan con millones de fanáticos que han seguido sus carreras artísticas desde siempre.

El rey del reguetón, que llegará a Colombia en los próximos meses, reveló el motivo por el cual no volvió a trabajar con su colega Don Omar. Aquí los detalles de su rivalidad. Foto: Instagram - Instagram

Hace varios años, los artistas programaron una gira juntos, la cual llamaron The Kingdom Tour, cuyo fin era un mano a mano con 60 fechas agendadas alrededor del mundo. Sus fanáticos no veían la hora de verlos juntos en escenario, pero, luego de que se presentaron en el Madison Square Garden de Nueva York, el intérprete de Salió el sol decidió abandonar el proyecto. De ahí en adelante, la relación de los cantantes cambió completamente hasta el punto de nunca más volverse a hablar.

¿Qué pasó entre Daddy Yankee y Don Omar?

Como es conocido en el mundo del espectáculo, desde ese entonces hay una evidente enemistad entre los dos cantantes de reguetón. Hace un tiempo, el intérprete de Gasolina dijo en una entrevista con Molusco TV: “todo iba marchando excelente, de repente en una de las giras Don Omar abandonó. Obviamente yo me molesté porque perdimos mucho dinero al él tomar esa decisión”, aseguró.

Por su parte, recientemente Don Omar brindó una entrevista hablando, por primera vez y siete años después, sobre lo sucedido. Sus declaraciones se han convertido en tendencia. Según contó, para la gira que tenían destinada él entregó todos su esfuerzos para definir cada detalle, pero que, a Daddy Yankee no le gustó nada, quebrando inmediatamente las relaciones que tenían. “Cuando Raymond llega de Europa, en nuestra primera reunión lo primero que dice es que no le gusta, y yo me levanté de la silla, dejé a todo el mundo en la reunión y me fui. Porque yo no soy empleado de él… desde el primer día esto no iba a salir bien”.”, afirmó en el canal de YouTube El Chombo.

Asimismo, el artista confesó que pese a que llegaron a trabajar juntos, nunca han sido amigos. “Yo creo que todo el mundo sabe que Raymond (Yankee) y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas, que no creo que nos interese a ninguno de los dos ser amigo de ninguno”.

De ahí en adelante, comenzaron a suceder una serie de episodios que hicieron que, definitivamente, los dos exitosos artistas nunca más volvieran a tener ningún tipo de vínculo. “La primera noche del show de Puerto Rico sale Daddy Yanke, sale Don Omar, nos dimos la mano, nos vamos para la casa, y la primera plana del periódico del día siguiente dice ‘Daddy Yanke noquea a Don Omar’. Déjame decirte una cosa, esas son las cosas que no quiere escuchar la gente, las primeras planas de los periódicos se compran, y en una ecuación donde solo hay dos personas… Si yo no compré la portada, ¿quién la compró?. El segundo día llegué con el periódico en la mano y me dijeron que no volvía a pasar. Yo dije: ‘Claro que no vuelve a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más’”.

La gota que rebosó la copa fue cuando, en Las Vegas, el intérprete de Danza kuduro salió a cantar, pero la consola y las máquinas fueron desconectadas. Eso hizo desatar la furia del artista quien inmediatamente abandonó el escenario. “No soy empleado de nadie y no me gusta que me falten al o nadie”.