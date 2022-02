VIDEO: el día que Belinda le ‘coqueteó a Camilo en ‘La Voz Kids’

La ruptura del compromiso y de la relación de Belinda y Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación. Con el paso de los días, algunos usuarios se han dedicado a revivir algunos de los momentos más épicos de los dos.

Te puede interesar: Por difamación, Belinda se va en contra de quienes la critican

Por ejemplo, hace pocos días se hizo viral un video en el que, según los internautas, Belinda le ‘coquetea’ a Camilo, esposo de Evaluna Montaner, cuando los dos fueron entrenadores de La Voz Kids, que fue emitido por TV Azteca. Todo ocurrió cuando la cantante y actriz mexicana le pidió al colombiano, con una voz melosa, que le cantara una de sus canciones preferidas, aunque después dijo que no era para ella sola, sino para todos. “Llevo esperándote pedirte desde el programa 1, pero no había tanta confianza como ahora. Mi canción favorita tuya, me la puedes cantar, por favor”, dijo la exprometida de Christian Nodal.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cómo reaccionó Camilo ante el ‘coqueteo’ de Belinda?

Camilo no tuvo problema en concederle ese deseo a la artista. Se levantó de su silla y se dirigió al escenario con su guitarra para hacer su interpretación, no sin antes aclarar que esa canción la compuso para su esposa Evaluna Montaner. Además, el artista se refirió a ella como “la mujer más hermosa del mundo”. Una vez terminó de cantar, Belinda dijo: “le mandamos un abrazo y un beso a Evaluna”.

Aunque en el video se observa una interacción normal entre los entrenadores de La voz Kids, hay muchos internautas que han asegurado que a Belinda le gusta seducir a los coach con quienes comparte. Recordemos que en su paso por una de las temporadas de ese reality, la mexicana comenzó a salir con Lupillo Rivera. Luego de su fugaz amorío con el artista, inició su relación con Christian Nodal, a quien también conoció en ese reality musical.

Te puede interesar: ¿Por qué Belinda y Christian Nodal terminaron? Esto es lo que se sabe