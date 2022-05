VIDEO: ¿Lo confirmó? Luisa Fernanda W presume su barriguita

Los rumores del supuesto embarazo de Luisa Fernanda W cada día toman más fuerza. Aunque la novia de Pipe Bueno no lo ha confirmado directamente, sí se ha encargado de mostrar algunas fotos y videos donde se le observa una evidente barriguita, dejando a más de uno con la inquietud si es de embarazo o si simplemente se trata de una inflamación.

¿Luisa Fernanda W confirmó su embarazo?

En las últimas horas se volvió en tendencia un video que Luisa Fernanda W publicó donde presumía algunos outfits y le preguntaba a sus seguidores en qué ocasión se los pondrían. Lo que más llamó la atención no fueron precisamente los vestidos, sino la barriguita que ella misma mostró y acarició, mientras decía: “algo me comí que ya se nota. Me supo rico”.

El clip fue comentado por sus fanáticos, quienes insisten en que no es una barriguita de comida, sino de embarazo, “Confirmado”, “barriga de bebé a bordo”, “seguro que sí está embarazada”, “hermosa con esa pancita”, “felicidades por tu embarazo”, son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios en la publicación que tiene más de 87 mil likes.

Por ahora, no hay una confirmación oficial de su parte ni de la de Pipe Bueno. Al parecer, la pareja estaría esperando unos días más, para hacer el anuncio públicamente, quizá de la misma manera que lo hicieron cuando esperaban a su primogénito.

Hace unos días, posteó un video en sus historias de Instagram hablando de la presión de los internautas para que las famosas revelen cuando están embarazadas. “¡Ay, yo lo sé! Y me parece hermosa la gente con buena vibra, pero yo creo que es hasta la misma presión de la gente la que a uno como que no lo deja … uno dice ‘si estoy o no estoy embarazada, pa’ que tengo que salir a gritarlo a los cuatro vientos’”.

En varias oportunidades, la influencer ha hablado de la posibilidad de tener otro hijo con Pipe Bueno y así, darle un hermanito o una hermanita a Máximo, su primogénito.