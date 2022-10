¿Cuánto pagaba Maluma por hacer sus canciones antes de ser famoso? Esto dijo

Maluma comenzó a ser reconocido en el mundo de la música en 2011, cuando sus sencillos Farandulera y Obsesión comenzaron a sonar en Colombia y en Latinoamérica. El paisa, cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño Arias, ha hecho una carrera impactante en el género urbano, que incluye conciertos multitudinarios, colaboraciones con artistas de talla mundial, una película con Jennifer López e invitaciones a grandes eventos del mundo, como la Met Gala, en Nueva York.

Te puede interesar: ‘La Voz Senior’: finalizaron las audiciones a ciegas, así quedaron los equipos

El artista de 28 años está viviendo un excelente momento profesional y personal, al lado de su novia, Susana Gómez , a quien le demuestra su amor en conciertos y redes sociales. Sus seguidores en el mundo, que están felices con el lanzamiento de Junio, su más reciente canción, recordaron una entrevista que el colombiano le concedió a Billboard, donde recordó cuánto dinero debía invertir, en el 2010, para hacer una canción. En ese tiempo todavía no era famoso y soñaba con alcanzar el éxito.

Esto le pagan a Maluma en sus primeras presentaciones

Juan Luis recordó que, en el 2010, con solo 16 años, decidió cambiar el fútbol, uno de sus sueños más grandes, por la música. Aunque la noticia no fue bien recibida por sus familiares, lo apoyaron cuando entendieron que él lo daba todo por sus anhelos artísticos. “Cuando escogí el camino de la música, primero mi papá casi se desmaya, le dio casi que un infarto la segunda vez que le dije. Hasta el día de hoy me lo recuerda como si hubiera sido ayer”, confesó.

Vea también: Amador Padilla habló sobre la enfermedad que padece: “He perdido movilidad”

Antes de ser famoso y de romper los récords que tanto soñó, Maluma también vivió angustias económicas para hacer realidad su sueño, y producir una canción le salía muy costoso. “Cuando todo comenzó yo sentía que no estaba ganando dinero, antes sentía que estaba debiendo más dinero, porque cuando comencé mi carrera obviamente tenía que ir a grabar, yo tenía que ir a hacer canciones, y por más que me quisieran no me iban a regalar ninguna de las producciones, y en ese entonces yo me acuerdo que hacer una canción mezclada full valía como cien dólares y cien dólares para mí en Colombia y con la moneda en Colombia hoy en día son 450 mil es casi el salario mínimo, era mucho dinero”, recordó.

El artista, que celebró sus 10 años de carrera compartiendo escenario con Madonna, recordó su primer contrato como cantante. Fue en Ibagué, donde cantó en la fiesta de una quinceañera. “Me pasó lo mismo en mi excursión y me pagaron como 400 dólares por el show, pero tenía que viajar, agarrar un avión y coger un carro entonces ahí me gasté todo, quedé peor, pero al final del día veía que había cosas pasando, que las cosas realmente estaban cambiando, me daba mucha experiencia y por lo menos así fueran cincuenta mil o cien mil pesos, que hoy son diez o quince dólares, por lo menos cogía esa plata y se la daba a mi madre para que ella hiciera mercado”, recordó.