Video: Mari Manotas contesta a quienes creen que vive del dinero de su ex

A pesar de verlos actualmente con otras parejas sentimentales y evidenciar la buena relación que tienen, enfocados en el futuro de sus tres hijos, Matilde y los gemelos Agustín y Antonio, los seguidores de Alejandro Riaño y su exesposa María Alejandra Manotas parecen no olvidar el pasado sentimental de ambos famosos y se lo recuerdan cada vez que tienen oportunidad. En abril de este año, la empresaria y el comediante anunciaron públicamente su separación después de seis años juntos y tres de casados.

Te puede interesar: ¿Qué tienen en común el nuevo novio de Mari Manotas y Alejandro Riaño?

Hace unas horas, la caleña de 28 años bromeó cuando un internauta la cuestionó por, supuestamente, ‘gastarse’ la plata del creador de ‘Juanpis González’. “¡Tengo que confesar que me reí mucho haciendo este video! De ahora en adelante así responderé a los haters jajaja #purosarcasmo”, escribió junto a un video de más de un minuto, donde aparece dando su opinión.

Mari Manotas habló sobre el dinero de su ex Alejandro Riaño

Contrario a enfrentarse al hater, la empresaria se valió del sarcasmo para contestar a un comentario malintencionado de un internauta. “¿Y qué se supone que tiene que hacer uno entonces? ¿Quedarse en la cama llorando? ¿Arroparse con los billetes? ya sé, decirle al ex que vuelva con uno y uno le devuelve la plata, de pronto así vuelve ¿no? No sé, ¿tú qué crees que debí haber hecho? porque me queda una suma millonaria de plata”, respondió la también creadora de contenido en su Instagram, donde acumula 514 mil seguidores.

Noticias sobre Mari Manotas: Alejandro Riaño presume a su nuevo amor tras separación con Mari Manotas ¿Amor o amistad? Famosos que pasaron de novios a ser buenos amigos

Luego de mencionar supuestos viajes, operaciones, bolsos, anillos y zapatos, Mari Manotas habló, con el mismo sarcasmo, de la verdadera razón por la que podría estar “gastando” dinero de su ex. “¿Qué más he hecho? Ah, verdad, tengo tres hijos ¿cómo se me va a olvidar? tres hijos también cuestan un montón. Colegios, universidades, juguetes, ropa, comida, la señora que ayuda en la casa, eso ocupa una partecita de la plata, no todo es para uno, también toca pensar en los hijos porque se tuvieron dentro del matrimonio entonces toca incluirlos en esos gastos. Lo más chévere de todo es que después de divorciarme trabajo es por gusto, me encanta trabajar, no lo hago por necesidad ¿para qué con toda esa plata que me quedó? La verdad es que me aburro de no hacer nada entonces toca trabajar para hacer una cosita. Si ustedes fueran yo ¿en qué se gastarían la plata? denme ideas, qué tal nos conozcamos y nos gastemos esa plata juntos”, finalizó. Sus amigos y seguidores reaccionaron inmediatamente con comentarios llenos de humor, apoyando su ironía.