Video: Miguel Herrán, de ‘La casa de papel’, fue víctima de un incendio en su casa

El actor español Miguel Herrán recordado por su actuación en ‘La casa de papel’, ‘Élite’, ‘Hasta el cielo’, entre otras producciones, vivió un angustiante momento mientras dormía y lo registró en redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, el artista compartió unos videos en los que se observa su casa ardiendo en llamas. Visiblemente afectado, a el actor se le escucha decir la siguiente frase: “No me lo puedo creer, mi casa...”.

Posteriormente, Miguel mostró su hogar totalmente destruido por las llamas; al final, sus objetos quedaron reducidos en cenizas y ruinas. Aquí el video de los hechos.

Te puede interesar: ¡Adiós a Omega! El equipo del ‘Desafío The Box’ se desintegró por culpa de Criollo

Te puede interesar: “Mis piernas se ponen completamente tiesas”: La Segura fue dada de alta

¿Qué fue lo que pasó?

Aunque aún no se conocen muchos detalles de lo sucedido, en una entrevista a una reconocida revista española, Miguel aseguró que estaba durmiendo cuando ocurrió el incendio. “Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de la habitación”.

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea