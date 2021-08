Video: muy románticos celebraron Belinda y Christian Nodal su primer aniversario

Te puede interesar: Belinda: ¿Está o no embarazada? Aquí se lo contamos

A finales de mayo de este año, la intérprete de Muriendo lento y el cantante Christian Nodal anunciaron su compromiso, luego de unos meses de relación. En los últimos días gracias a un comentario de la argentina Tini, se especuló que ya habrían dado el ‘sí acepto’ frente al altar. “Belinda está casada, pero para… Pero Beli, yo vi el anillo”, dijo la ex de Sebastián Yatra en medio de una live mientras promocionaban su nueva canción. Sin embargo, la misma Belinda lo desmintió. “Mi amor, todavía no hay boda, todavía falta. La verdad es que todavía no tenemos ningún plan de nada, todavía no se ha hablado, todavía estamos apenas viendo”.

La pareja sigue demostrando en redes sociales lo enamorados que están, de hecho, celebraron su primer aniversario con una lujosa cena a la luz de las velas en un lugar ambientado de rosas rojas y una pantalla de proyector.

Puedes leer: Belinda: así la olvidan sus exnovios

Mientras la cantante mostraba el lugar, dijo bastante emocionada: “Un año, un añito con este guapo”. Por su parte, el intérprete de Adiós amor, también compartió con sus seguidores imágenes de la romántica celebración. La entrada del sitio donde estaban tenía un jardín lleno de rosas y en las paredes se proyectaban pequeños fragmentos de su relación mientras Belinda observaba sorprendida y muy conmovida.

La pareja se ha caracterizado por los grandes detalles que se regalan. Hace unos días fueron tendencia cuando la cantante le dio a su prometido un cuadro donde Nodal aparece con el torso desnudo dejando a la vista sus tatuajes, en especial, el de los ojos de ella, que se realizó hace poco. La extravagante obra pertenece al célebre artista Gildo Medina, mexicano que ha colaborado con marcas de lujo como Louis Vuitton, Chanel y Ferragamo.