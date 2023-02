Video: ¿Piqué y Clara Chía fueron expulsados de un restaurante en Barcelona?

Desde hace unos meses, Gerard Piqué y Clara Chía presumen su amor por las calles de Barcelona. Paparazis los han captado en varias ocasiones, compartiendo de manera muy cariñosa, como se les pudo ver muy contentos en la final de la Copa Cataluña.

¿Piqué y Clara Chía vivieron incómodo momento?

La pareja sigue estando en el foco de los medios de comunicación. En esta ocasión, fueron captados saliendo de un restaurante japonés donde presuntamente iban a cenar, pero habrían sido expulsados por el dueño del lugar, porque este sería fan de la cantante Shakira.

El video publicado por el usuario @Sab4zo ya tiene más de 179 mil ‘me gusta’ y 7 mil comentarios y ha sido compartido más de 2 mil veces.

Los polémicos comentarios en redes sociales no se han hecho esperar: “ahí se ve que son una pareja muy tóxica”, “les encanta llamar la atención”, “todo por hacerle daño a Shakira”, “nadie los quiere en ningún lado”, “esa pareja no me gusta”, fueron algunos de los mensajes por parte de los internautas.

