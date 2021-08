Video: “Quiero dejar algo claro” ¿James Rodríguez de nuevo a la soltería?

Te puede interesar: ¿James Rodríguez y Shannon de Lima terminaron?

Desde hace un tiempo en redes sociales se viene especulando sobre la supuesta ruptura del futbolista con la modelo Shannon de Lima, pues no se les volvió a ver juntos. Después surgieron rumores de un romance entre él y la modelo cucuteña Anllela Sagra, con quien ya lo habían relacionado hace unos años.

Finalmente, el ex de Daniela Ospina se sinceró y despejó todas las dudas por parte de los internautas y medios de comunicación sobre su situación sentimental. “Quiero dejar algo claro. Es mentira que ando con una chica, no estoy saliendo con nadie, para que lo tengan claro, los nombres que salen por ahí son mentira”, aclaró el futbolista, quien por estos días se encuentra en búsqueda de un nuevo club deportivo.

En sus declaraciones no mencionó directamente a Anllela Sagra, ni tampoco se refirió a Shannon de Lima, pero con sus palabras, dio a entender que se encuentra nuevamente soltero. “Me vinculan con una chica que no sé, es mentira”, dijo tajantemente el ‘10’. “Ese rumor era súper fuerte, había salía en todo lado y por eso quiero dejarlo claro. No estoy dando explicaciones a nadie, pero para que sepan que no estoy saliendo con nadie”, puntualizó.

De hecho, muchos usuarios guardaban la esperanza de que James regresara con Daniela, madre de su hija Salomé, pues en sus vacaciones se les vio en algunas celebraciones juntos. Sin embargo, la empresaria afirmó que solo son amigos. Vale la pena resaltar que desde que se divorciaron han llevado una excelente relación por el bienestar de su hija y por eso comparten muchos momentos juntos.