Video: reacción de Salvador, hijo de Mateo Carvajal, porque no puede tener novia

El recordado ganador del Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017, Mateo Carvajal , es uno de los participantes más recordados del programa de Caracol. Desde su triunfo, hace cinco años, el antioqueño ha ganado mucho reconocimiento en el mundo del entretenimiento y redes sociales.

Su relación sentimental con la presentadora Melina Ramírez también acaparó la atención de sus fanáticos y fue noticia nacional, cuando ambos anunciaron que serían padres de Salvador, quien ahora tiene tres años. Aunque la presentadora y el deportista ya no están juntos y tienen otras relaciones estables por separado, ambos concuerdan en que el futuro de su hijo es su prioridad.

Hace unas horas, el paisa, de 29 años, publicó un video del pequeño reaccionando a un comentario suyo. “Papá yo quiero una novia ya” pide el niño, y Mateo le contesta llevándole la contraria. “No mi amor, tú no puedes tener novia porque eres muy bebé todavía”. La conversación continúa, y Salvador insiste en tener una novia, pero termina llorando, no por la negativa de su padre, sino porque él le insiste en que muy pequeño. “No bebé no, yo no soy bebé”, dice en medio del llanto.

La mayoría de sus seguidores comentaron acerca de la ternura de Salvador y otros reaccionaron con emojis de corazones y risas. Pero, al parecer, la publicación no fue del agrado de algunos internautas, quienes lo criticaron. “En el videito que acabaron de ver de Salvador yo pensaba: ‘¿será que esto puede afectar a alguien?, yo no creo’, pero se me vino una comunidad entera”, contó el deportista que acumula más de cuatro millones de seguidores en Instagram.

Algunos lo juzgaron por no usar lenguaje inclusivo, y otros por “asumir la sexualidad de su hijo”. “¿Se supone entonces que le tengo que decir: ‘oye hijo tú quieres una novie? A ver señora tiene tres años para desarrollarle yo esas ideas. Ay no que le quiten ese celular. Señora preciosa, al niño no le da la gana de decir “novio”, ya, es por eso, si lo hubiera dicho tampoco pasa nada, pero qué hago pues” fue la reacción del famoso.