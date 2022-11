Video: Shakira se fue sola. Así se despidió de sus hijos al lado de Piqué

Los internautas no dejan de hablar del reencuentro entre Shakira y Piqué del fin de semana pasado. Los ex estuvieron en el lugar para ver a jugar a su hijo Milan en un partido de la copa Catalunya Sub-10, donde el equipo del primogénito de la pareja quedó de subcampeón. El supuesto gesto del dedo corazón que la colombiana le hizo a su ex se convirtió en tendencia.

La intérprete de Monotonía llegó al evento con sus dos hijos, quienes al final del encuentro se fueron con exjugador del FC Barcelona. Durante el partido, los famosos estuvieron distanciados y sin mirarse. Su comportamiento al final del evento es tema de conversación entre sus seguidores.

Shakira y Piqué no se determinaron en evento de sus hijos

Según un informe de Jordi Martín, el paparazzi que ha seguido de cerca a la expareja, durante el partido del pequeño, ni el deportista ni sus padres se determinaron con la barranquillera de 45 años. “Lo que sí les puedo asegurar es que la relación entre Shakira, Piqué y los padres de este es totalmente nula ya que jamás se saludaron y trataron de evitarse en todo momento”, dijo el español para el programa de El Gordo y La Flaca.

En el video, se ve a la cantante dedicando palabras de aliento a todo el equipo, mientras su ex la miraba de lejos esperando a reencontrarse con los pequeños. “Shakira no dejaba de despedirse, al final se toparon en la puerta viviendo un momento incómodo hasta que llegaron a los coches donde finalmente Shakira se despidió de sus hijos”, contó Jordi.