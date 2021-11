VIDEO: Silvestre Dangond captado muy cariñoso con misteriosa mujer

En los últimos días, se hizo viral un video donde aparece Silvestre Dangond bastante cariñoso con una misteriosa mujer. Sus fanáticos y los usuarios en redes comenzaron a especular sobre la verdad.

Para nadie es un secreto que los famosos siempre están en la mira de sus seguidores y medios de comunicación, no solo por lo que pasa en sus carreras profesionales sino también, en sus vidas privadas. Esta semana, por ejemplo, el ciclista Egan Bernal que tendencia por un video donde aparece de fiesta con una mujer que no sería su novia, dejando en entredicho, si ya no están juntos.

Ahora, el cantante vallenato Silvestre Dangond también está en el ojo del huracán, luego de que se viralizara el clip, donde se observa al cantante muy cerca de una joven, mientras ella sonreía y cantaba. Las imágenes fueron reposteadas por varias cuentas de entretenimiento en Instagram, y allí, los seguidores no dudaron en reaccionar. “Qué pesar de la esposa”, “así son todos”, “está buscando lo que no se le ha perdido”.

Otros detalles que han llamado la atención de los internautas son los constantes mensajes de despecho que el cantante ha venido publicando en su cuenta de Instagram, aumentando más los rumores sobre su vida amorosa. “Sepárate para que conozcas a tu pareja de verdad verdad”, “si no entiende de ninguna forma, relax se termina cansando”, “nos seguimos haciendo daño por no aceptar la realidad” y “cuando se deja de admirar, la relación se acaba”. Sin embargo, mientras él escribe eso en su cuenta de Twitter, en su Instagram se muestra lo feliz que está en su gira en Europa.

Separate para que conozcas a tu pareja de verdad verdad!!! — SILVESTRE / DANGOND (@SilvestreFDC) November 9, 2021

Si no entiende de ninguna forma, relax se termina cansando! — SILVESTRE / DANGOND (@SilvestreFDC) November 10, 2021